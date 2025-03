Suslov: Deväť z desiatich brankárov by moju hlavičku nechytilo. Mohli sme vyhrať rozdielom triedy - VIDEO

Slovenskí futbalisti remizovali so Slovincami 0:0 v prvom zápase baráže o postup do B-divízie Ligy národov.

Napriek tomu, že „sokoli“ boli naoko lepším mužstvom, v stretnutí sa diváci gólov nedočkali.

Odveta, ktoré je na programe v nedeľu 23. marca v Ľubľane, tak bude otvorená pre oba tímy. Postúpiť môže ktokoľvek.

Spolupráca nevyšla podľa predstáv

Obranca Dávid Hancko priznal, že na ľavej strane ihriska mu nefungovala spolupráca s Lukášom Haraslínom.

„Načasovanie nám nevychádzalo, dobre si to tam preberali, vzadu sa dostávali do pätice či šestice. Spolupráca nebola ideálna. Pár situácií sme mali, ale, bohužiaľ, nevyšlo to,“ priblížil kapitán holandského Feyenoordu Rotterdam.

Dávid Hancko hodnotí duel so Slovinskom:

Pomohol by rýchly gól

Azda najlepším a najaktívnejším hráčom na slovenskej strane bol Tomáš Suslov.

Podľa neho chýbalo rozpohybovanie a rozťahanie súpera zo Slovinska.

„Ak by sme dali rýchly gól, zápas by sme zvládli rozdielom triedy. V odvete nás určite čaká ťažký súboj, ale verím, že máme kvalitu na to, aby sme ich zdolali.“

Pohľad Tomáša Suslova na stretnutie so Slovinskom:

Mohol rozhodnúť

Stredopoliar talianskeho Hellasu Verona je si vedomý toho, že Balkánci nechceli na Slovensku prehrať.

„Zároveň sme vedeli, že my budeme tými dominantnými na ihrisku. Mali sme nejaké šance, ktoré sme mohli využiť,“ uviedol s tým, že kontrolu nad priebehom zápasu mali Slováci. „Myslím si, že z našej strany to bol dobrý výkon.“

Nezabudol ani svoju veľkú šancu, keď jeho presne mierenú hlavičku na konci prvého polčasu vyrazil Jan Oblak, ktorého priradil k jedným z najlepších brankárom na svete.

„Keby tam bolo ďalších desať brankárov, tak deväť z nich to nechytí. Klobúk dole pred ním,“ doplnil Suslov.

Ďalšie vyjadrenie Tomáša Suslova ohľadom súboja so Slovinskom: