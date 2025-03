Lobotka nevešia hlavu. Škoda, že tam nebol lepší hlavičkár, vravel o šanci Suslova - VIDEO, FOTO

Čerstvý futbalista roka na Slovensku Stanislav Lobotka ešte v dueloch proti Slovinsku neprehral. A platí to aj po štvrtkovom úvodnom zápase baráže o postup do B-divízie Ligy národov, keďže na bratislavskom Tehelnom poli sa mužstvá rozišli po remíze 0:0. Pred nedeľňajšou odvetou v Ľubľane je tak všetko otvorené. „Náročný terén, náročný zápas. Slovinci majú kvalitný tím. Nebolo ľahké sa cez nich dostať,“ uviedol Lobotka po stretnutí v mixzóne.

Gólová hlavička Suslova

Hráč talianskeho SSC Neapol nastúpil proti Slovinsku po štvrtý raz vo svojej reprezentačnej kariére a zaznamenal proti tomuto súperovi tretiu remízu. Proti slovinskému tímu zažil svoj súťažný debut v slovenskom drese. Bolo to 1. septembra 2017 v kvalifikácii MS 2018 pri trnavskom triumfe 1:0 a pri Lobotkovej reprezentačnej čiarke.

„Bohužiaľ, nezlomili sme zápas na našu stranu. Nevyužili sme šance, ktoré sme mali,“ dodal Lobotka, ktorého mrzelo, že pri najväčšej šanci zápasu a hlavičke Tomáša Suslova bol hviezdou okamihu slovinský gólman Jan Oblak. „Škoda, že tam nebol nejaký lepší hlavičkár. Škoda toho, Oblak sa dokázal postaviť a chytiť (gólovú hlavičku). Ukázal, prečo patrí medzi najlepších brankárov na svete.“

Zákrok Jana Oblaka po hlavičke Tomáša Suslova počas prvého barážového zápasu o postup do B-divízie Ligy národov medzi Slovenskom a Slovinskom. Bratislava, 20. marec 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

Je to 50 na 50

Lobotka vraví, že Slováci pred odvetou nevešajú hlavy. „Pre obidve strany je to 50:50. Uvidíme, ako budú hrať Slovinci. Možno budú hrať odvážnejšie, ale možno budú hrať rovnako. Uvidíme, možno my budeme hrať horšie a postúpime, alebo naopak, nepostúpime po dobrom výkone. Rozhodnú detaily,“ zakončil odchovanec AS Trenčín.

Zápas Slovensko – Slovinsko