Muzikanti smútia za talentovanou speváčkou, mala len 17 rokov

Muzikanti smútia za mladou speváčkou Nell Smith, ktorá zomrela vo veku 17 rokov pri dopravnej nehode. Tragickú správu o smrti oznámil počas koncertu v Portlande frontman kapely Flaming Lips Wayne Coyne, s ktorou Nell spolupracovala. Tá si jej pamiatku uctila piesňou, píše portál TV Joj Noviny.sk.

„Dnes večer máme veľmi smutné oznámenie. Máme kanadskú kamarátku, volá sa Nell. Pred tromi rokmi sme s ňou nahrali úžasný album, album plný piesní od Nicka Cavea. No máme veľmi smutné správy – včera v noci zahynula pri autonehode. Znova si pripomíname silu hudby a to, aké povzbudzujúce môže byť s ľuďmi, ktorých máte radi,“ oznámil Coyne.

Cave bol jej podporovateľom

Nell Smith mala pred sebou sľubnú kariéru. Do povedomia sa dostala už v roku 2018, keď ako 11-ročná prišla na koncert preoblečená za papagája. Coyne ju počas pandémie povzbudzoval, aby sa naučila hrať na gitaru.

Keď neskôr nahrávali album Where the Viaduct Looms so spevákom Nickom Caveom, ponúkli jej spoluprácu. Cave sa stal jej fanúšikom a podporovateľom pre jej prevedenie piesne Girl in Amber, za ktorú pochválil: „Nell ukazuje pozoruhodné porozumenie piesni, pocit bez vášne, ktorý je krásny, ale zároveň mrazivý.“

Zanechala nezmazateľnú stopu

V sobotu práve nakrúcala videoklip pre svoj pripravovaný album, ktorý mal vyjsť v roku 2025. Všetko sa však zmenilo. Jej smrť potvrdila aj rodina na sociálnej sieti.

„Veľmi nás bolí povedať, že nám našu divokú, talentovanú, jedinečnú a krásnu dcéru v sobotu večer kruto zobrali. Mala toho ešte oveľa viac, čo mohla zažiť a dať tomuto svetu, ale sme vďační, že toho vo svojich 17 rokoch zažila tak veľa. Zanechala nezmazateľnú stopu a nenaplniteľnú priepasť v našich srdciach.“