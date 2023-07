Musíme to risknúť, naši sa nestarajú a peniaze nám nikto nevráti, obhajujú Slováci lety na horiaci Rodos

Lesné požiare na Rodose nezastavili od dovolenky viacerých Slovákov. Aj v utorok 25. júla odleteli ďalší turisti na grécky ostrov.

Niektorí z nich uviedli v reportáži pre TV JOJ, ktorú zverejnil portál Noviny.sk, že nemali obavy vycestovať. Smerovali na sever, kde aktuálne nehorí. Ďalší chceli zájazd zrušiť, ale cestovná kancelária im to neumožnila.

Veria, že budú v bezpečí

„Tešíme sa, tu je takéto daždivé počasie a pôjdeme troška do tepla,“ povedal otec. Ďalší zase verí, že tam kam idú, je to v bezpečí. „Stať sa môže všetko, tak ideme si to užiť a nejdeme myslieť na to najhoršie,“ povedal zase iný turista.

Niektorí však mali obavy vycestovať. Museli vyriešiť dilemu, či majú letieť, alebo zostať doma a peniaze by im tak prepadli.

„Peniaze nám nikto nevráti a musíme to risknúť,“ uviedol na margo toho jeden z dovolenkárov. „V severnej časti nie je ohrozenie, takže peniaze sa nemôžu vrátiť. Nie sme z toho nadšení. Všetci rušia lety a naši sa kvôli zárobku nestarajú.“ dodal ďalší.

O uvoľnené miesta bol vraj záujem

Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Roman Berkes vysvetľuje, že obavy nie sú dôvodom na bezplatné storno. Niektoré cestovné kancelárie ponúkali túto možnosť a o uvoľnené miesta v lietadle bol vraj veľký záujem.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zatiaľ odporúčanie necestovať na Rodos nevydalo a tým sa riadia aj cestovné kancelárie.

Tí, čo situáciu zažili na vlastnej koži, by sa na ostrov už určite nevrátili. „Už my keď sme tam išli, už to tam horelo. Nemali sme tam vôbec odchádzať,“ povedala jedna Slovenka.