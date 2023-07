Bolo to peklo, nemáme nič a všetci sa tvárili, ako keby sa nič nedialo, opísali Slováci útek z horiaceho Rodosu

V nedeľu večer priletelo na bratislavské letisko lietadlo z Rodosu, ktoré priviezlo 189 evakuovaných slovenských turistov. Viacerí v reportáži TV Joj, ktorá bola zverejnená na webe noviny.sk, opísali svoje pocity a hovorili, že akoby ušli z pekla.

Hotelieri situáciu podcenili

Išlo o dovolenkárov zo štyroch cestovných kancelárií, ktoré im zabezpečili presun z letiska do konečného cieľa v rámci jednotlivých regiónov.

Viacerí dávali najavo úľavu a šťastie, že sú konečne doma. Hovorili tiež, že hotelieri situáciu na mieste podcenili, v dôsledku čoho bola evakuácia veľmi chaotická a vznikala panika.

„Všetci sa tvárili, ako keby sa nič nedialo, ale nám sa to zdalo strašne blízko, hlavne dym. Ale zvládli sme to a sme radi, že sme tu. Batožinu sme si nebrali kvôli presunu. Presúvali sme sa po pláži, po piesku a cez more, takže sme ju nebrali,“ uviedla jedna z cestujúcich.

Evakuácia loďou

Mimoriadne vyčerpávajúce pre dovolenkárov bolo tiež, že sa museli presúvať štyri, sedem či až desať kilometrov, kedy teplota dosahovala vyše 40 stupňov Celzia. Mnohí prišli len v tom, čo mali na sebe.

„Bolo to peklo. Tam už išlo o životy a nemáme nič. Toto mi dali Slováci na ulici (pozn. na videu ukázal tričko), ktorých som stretol. Z miesta nás evakuovali loďou, tam sa už nedalo dýchať. Pomáhali sme Slovákom nakladať deti, všetkých na lode,“ opísal chvíle ďalší z evakuovaných z Rodosu.

Myslela som si, že to nedáme

Ďalšia zo slovenských dovolenkárov tiež hovorila o pekle a zachraňovaní si vlastných životov.

„Keď sme boli na pláži, kde už sme ani nevideli a ani nevedeli dýchať, tak sme mysleli, že tam aj rovno ostaneme. Mali sme šťastie, že prišli domáci. Naložili nás na loď a odviezli nás mimo. Všetka batožina zostala na pláži. Dalo by sa povedať, že sme si zachraňovali holé životy. Boli chvíle, keď som si myslela, že to nedáme.“

Všetci navrátilci teraz čakajú, či prišli o všetko a batožina im zhorela, alebo či im hotel niečo vydá. Pripustili tiež možnosť, že budú žiadať odškodné.

Všetci zároveň zdôrazňovali, že na Rodose sú ľudia, ktorí boli na tom ešte horšie. V evakuačných centrách sedeli ľudia v plavkách zabalení v plachtách. Aj preto cestovné kancelárie robili všetko pre to, aby svojich klientov dostali čím skôr z južnej časti Rodosu na Slovensko.