Klamstvá, hrôzy a traumy. Keňania opisujú, ako ich podvodom naverbovali do ruskej armády

Jazvy na ruke 28-ročného Victora sú každodennou pripomienkou vojny, ktorá s ním nemala nič spoločné. Na Ukrajinu sa nedostal ako vojak z presvedčenia, ale ako obeť podvodu. Spolu s ďalšími stovkami mladých Keňanov bol v Rusku násilne donútený podpísať zmluvu s armádou a poslaný na front, kde len zázrakom prežil útoky dronov a masové útoky pechoty.
Victor, Mark, Eric a Moses v rozhovoroch pre AFP opísali rovnaký scenár – náborové agentúry v Nairobi im sľubovali dobre platené civilné práce. Mali byť predavači, ochrankári či športovci. Mesačný plat od tisíc do troch tisíc dolárov bol v krajine s vysokou nezamestnanosťou lákadlom, ktorému sa ťažko odoláva.
Namiesto nového života ich však po príchode do Ruska čakali opustené domy, vojenské základne a dokumenty v ruštine, ktorým nerozumeli. Odmietnutie nebola možnosť. „Povedali nám: ‚Ak to nepodpíšete, ste mŕtvi‘,“ spomína Victor. „Bola to vojna, ktorá s nami nemala nič spoločné. Poslali nás tam ako potravu pre delá,“ dodáva.
Prežil, keď sa schoval pod mŕtvolu
Podľa výpovedí boli noví regrúti držaní pod hrozbou smrti, minimálne platení alebo vôbec nevyplatení. Niektorým ponúkli návrat domov za tisíce dolárov, čiže sumu, ktorú nemali šancu zohnať. V skupinách na WhatsAppe pritom naďalej kolovali správy v svahilčine, ktoré ich mali udržať v presvedčení, že ide o „výbornú príležitosť“.
Na fronte pri Charkove sa realita zmenila na apokalypsu. Desiatky tiel, útoky dronov, rozkazy bežať cez otvorené polia bez šance na prežitie. Z jednotiek po dvadsiatich či tridsiatich mužoch prežili len jednotlivci. Victor prežil len preto, že sa schoval pod mŕtvolu. Iní sa domov už nikdy nevrátili.
Brutálneho vraha, ktorý zomrel počas bojov na Ukrajine, v Rusku označili za vojnového hrdinu
Moses sa na rozdiel od Victora nezranil, no fyzicky neporušený návrat neznamenal, že vyšiel z vojny bez následkov. V decembri sa mu podarilo utiecť zo svojej jednotky a nadviazať kontakt s kenskými úradmi, ktoré mu pomohli s návratom domov. Dnes priznáva, že ho trápi silná psychická trauma – úzkosť v ňom vyvolá aj obyčajný zvuk vtáčích krídel, ktorý mu pripomína drony nad frontom.
Kenské úrady priznali, že na Ukrajinu bolo poslaných asi 200 občanov, no samotní preživší tvrdia, že skutočné čísla sú oveľa vyššie. Niektoré kliniky v Nairobi potvrdili, že v krátkom čase vyšetrili stovky mužov smerujúcich do Ruska. Časť z nich vedela, do čoho ide, no mnohí – ako Mark či Eric – o vojenskej službe netušili vôbec nič.
Náborová agentúra v pozadí
Kvarteto mužov odišlo do Ruska prostredníctvom kenskej náborovej agentúry Global Face Human Resources, ktorá sa na svojej webovej stránke chváli: „Nechajte našich HR mágov, aby vás spojili so zaujímavými príležitosťami“.
Wagnerovci mučili stovky civilistov, obete opisujú brutálne praktiky
Agentúra AFP sa s agentúrou, ktorá sa v posledných mesiacoch niekoľkokrát presťahovala v rámci kenskej metropoly Nairobi, nedokázala spojiť. Jeden z jej zamestnancov, Edward Gituku, je stíhaný za „obchodovanie s ľuďmi“ po septembrovej policajnej razii v byte, ktorý si prenajal na okraji mesta. Pri razii bolo zachránených dvadsaťjeden mladých mužov, ktorí sa chystali odletieť do Ruska. Gituku, prepustený na kauciu, obvinenia popiera, povedal agentúre AFP jeho právnik Alex Kubu.
Victor, Mark, Eric a Moses však tvrdia, že sa s Gitukuom stretli a že bol kľúčovým hráčom v podvode. Eric a Moses dokonca tvrdia, že sám Gituku ich odviezol na letisko v Nairobi. Gitukuov predchádzajúci právnik, Dunston Omari, v septembri pre Citizen TV povedal, že spoločnosť Global Face Human Resources poslala do Ruska „viac ako 1 000 ľudí“, ale všetci boli bývalí kenskí vojaci, ktorí sa „dobrovoľne“ pripojili k ruskej armáde.
Rusko mi zničilo život
Existujú síce správy o skutočných kenských žoldnieroch bojujúcich za Rusko na Ukrajine, ale Mark a Eric uviedli, že nikdy neboli informovaní o svojej budúcej vojenskej službe. Agentúre AFP sa podarilo identifikovať aj dve ďalšie náborové agentúry, ktoré posielajú Keňanov do Ruska, ale nepodarilo sa jej s nimi spojiť.
Unesení, bití a nútení zabíjať. Chlapci opisujú „peklo“ v radoch povstalcov z Konžskej DR
Podľa ukrajinského veľvyslanca v Keni Rusko cielene zneužíva ekonomickú zúfalosť mladých Afričanov. Po obrovských stratách na fronte hľadá nových bojovníkov všade, kde je to možné. Najvyššiu cenu však platia rodiny. Manželky a rodičia, ktorí sa o smrti svojich blízkych dozvedeli s odstupom mesiacov. „Rusko mi zničilo život,“ hovorí vdova po jednom z padlých Keňanov. Jej slová tak vystihujú osud mnohých, ktorým sľúbili prácu v Rusku, no poslali ich do vojny.