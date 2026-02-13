Nový diaľkový rekord. Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu takmer 2-tisíc kilometrov od hraníc

Ukrajinské drony s dlhým doletom údajne zasiahli ropnú rafinériu Ukhta v Komijskej republike na severe Ruska, približne 1 750 kilometrov od ukrajinských hraníc. Informoval o tom zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU, ktorý citoval denník The Kyiv Independent.
Podľa zdroja ide o nový rekord v dolete ukrajinských dronov. Operáciu vykonalo špeciálne centrum SBU Alfa. Po útoku boli v areáli rafinérie hlásené požiar a hustý dym.
Ukrajinská raketa spôsobila požiar v ruskej Volgogradskej oblasti
„Predbežné informácie naznačujú zásah atmosféricko‑vákuovej destilačnej jednotky a krakovacej jednotky. Tie sú kľúčové pre primárne spracovanie ropy a výrobu vykurovacieho oleja a benzínu,“ uviedol zdroj.
Ukrajinský denník dodáva, že tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
Rafinéria Ukhta, patriaca skupine Lukoil, spracúva ročne približne 4,2 milióna ton ropy a podľa zdroja dodáva palivo aj ruským ozbrojeným silám.
Doteraz jeden z najvzdialenejších útokov ukrajinských dronov smeroval v roku 2024 do Murmanskej oblasti, vzdialenej asi 1 500 kilometrov od Ukrajiny.