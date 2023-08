Mozartova opera ako predloha fantasy filmu? Do kín mieri Čarovná flauta!

Takto ste žiadne Mozartovo dielo ešte zaručene nevideli ani nepočuli! Obľúbený príbeh opery Čarovná flauta pritom celý čas skrýval potenciál pre fantasy film. Režisér Florian Sigl sa rozhodol tento potenciál využiť a do kín už budúci týždeň – vo štvrtok 31. augusta – príde dobrodružný film, ktorý privedie nadčasové hudobné motívy k životu za pomoci očarujúceho vizuálu!

Foto: Continental film

Príbeh nás zoznámi so sympatickým hrdinom, ktorý sa rozhodol splniť si svoj sen.

17-ročný Tim sa stane študentom spevu na medzinárodnej Mozartovej internátnej škole v rakúskych Alpách. Začiatok štúdia mu síce nevyjde celkom podľa predstáv, no raz v noci objaví tajný portál, ktorý ho zavedie zo súčasnosti do celkom inej reality – priamo do sveta Mozartovej Čarovnej flauty! Tam sa ako princ Tamino zoznámi s vtáčnikom Papagenom, s ktorým musí každú noc prežívať nebezpečné dobrodružstvá, aby oslobodil princeznú Paminu, ktorú drží v zajatí princ Sarastro. Cez deň naďalej chodí do školy a okrem iného sa snaží získať rolu Tamina vo výročnej školskej inscenácii Čarovná flauta. Ale spoznáva aj Sophie, ktorá mu poriadne zamotá hlavu…

„Čarovná flauta je už od základov materiál pre fantasy – jeden z najpopulárnejších žánrov posledných rokov, ktorý prerazil v mainstreame tak veľmi, že dokonca aj moji rodičia poznajú Pána prsteňov alebo Hru o tróny,“ hovorí režisér Florian Sigl o tom, prečo ho tak zaujala ponuka spracovať Mozartovu predlohu. Netají, že je obrovským filmovým fanúšikom, ktorý však miluje aj klasickú hudbu. Práca na Čarovnej flaute mu umožnila spojiť obe oblasti a priniesť výsledok divákom a diváčkam na celom svete. „Videl som možnosť dať priestor klasickej hudbe vo veľkom, vzrušujúcom mainstreamovom filme, ktorého cieľom je osloviť čo najviac ľudí!“

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe filmovej novinky sa predstaví talentovaný mladý herec Jack Wolfe, ktorého aj slovenskí diváci a diváčky môžu poznať zo seriálu Zaklínač. Jeho kolega Iwan Rheon sa preslávil najmä ako jeden zo záporákov seriálu Hra o tróny. F. Murray Abraham je zasa hereckou legendou, ktorá už s mozartovskými filmami má svoju skúsenosť, pretože za úlohu Mozartovho konkurenta Salieriho v dráme Amadeus získal Oscara. Milovníkov svetovej opery poteší účasť zvučných mien a hlasov, medzi ktorými sú Rolando Villazón, Sabine Devieilhe či Morris Robinson.

Foto: Continental film

Veľkolepú fantasy snímku Čarovná flauta, ktorá pohltí obrazom i zvukom, do slovenských kín prinesú na konci prázdnin spoločnosti Continental film a FOXX MEDIA Group.

Foto: Continental film

Informačný servis