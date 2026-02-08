Molčan nevie vypustiť loptu v Davisovom pohári. Nehrá pre seba, nemôže si to dovoliť

Po prvom dni daviscupového kvalifikačného súboja Francúzsko – Slovensko svieti na ukazovateli skóre možno prekvapujúci, ale zaslúžený remízový stav 1:1.
Slováci po úvodnej dvojhre v halovom komplexe Le Chaudron v Le Portel dokonca viedli 1:0.
Alex Molčanv pozícii tímovej jednotky po výbornom výkone zdolal francúzsku dvojku Alexandra Müllera 6:4, 6:4. Vyrovnanie domácim tenistom zabezpečil Arthur Rinderknech, ktorý len tesne zvíťazil nad Norbertom Gombosom 7:6 (1), 7:6 (6). Hrá sa na tvrdom povrchu v hale.
Pohľad na rebríčkové postavenie Müllera a Molčana naznačuje, že víťazstvo hosťujúceho hráča sa dá nazvať malou senzáciou. Francúzovi patrí v singlovom hodnotení ATP 49. priečka a Slovákovi dvojstá pozícia.
V čom je to iné?
„Davis Cup je špeciálna akcia. Keď hrám turnaje, veľakrát pohorím hlavou, lebo sa rozčuľujem. Na Davis Cupe si to nemôžem dovoliť, pretože nehrám za seba. Som vlastne iba prostriedok, aby sme vyhrali ako Slovensko. Tu mi ani len nenapadne, že by som nejakú loptu vypustil, lebo mi to nejde,“ priznal Molčan na webe Slovenského tenisového zväzu.
Slovenský kapitán Tibor Tóth bol na konci prvého hracieho dňa spokojný s výkonom oboch svojich singlistov. V stretnutí proti favorizovanému Francúzsku predviedli Molčan aj Gombos veľmi dobré výkony, v ktorých ukázali, že za svoju krajinu hrajú s hrdosťou.
Pred zápasom stačilo 1:1
„Pred zápasom sme si hovorili, že budeme radi, keď bude po prvom dni 1:1. Teraz nás trochu mrzí, že Norbi nevyhral druhý tajbrejk. V posledných štyroch výmenách zahral Rinderknech trikrát na čiaru. Je to 31. hráč sveta, má svoju kvalitu. Alex Molčan odohral fantastický zápas, skvele sa hýbal na nohách, menil rytmus. Zaslúžene zvíťazil. Ani Norovi nemám čo vyčítať, bol čoraz istejší vo výmenách. Chýbala loptička a tretí set mohol byť všelijaký. Obaja chalani nechali na kurte všetko a ukázali, že za Slovensko sa hrá srdcom,“ uviedol Tóth.
V nedeľu najprv štvorhra
Nedeľňajší program v Le Portel otvorí o 13.30 h štvorhra o dôležitý druhý bod. Nastúpiť by v nej mali domáci Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti slovenskej dvojici Miloš Karol, Lukáš Klein.
Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos.
Víťaz duelu Francúzsko – Slovensko postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie DP 2026, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni. Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu zo zápasu Kanada – Brazília.