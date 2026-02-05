Klein sa nebojí Francúzov. Nepôjdeme na kurt s porazeneckou mentalitou, vraví Slovák

Víkendový súboj Francúzsko – Slovensko (7.- 8. 2.) v úvodnom kole kvalifikácie Davisovho pohára na tvrdom povrchu v hale v Le Portel má jasného favorita v domácom tíme Francúzska. Zatiaľ čo francúzska jednotka Arthur Rinderknech je v rebríčku ATP vo dvojhre iba tesne za najlepšou svetovou tridsiatkou, najlepší slovenský singlista Lukáš Klein má aktuálne rebríčkové postavenie 147.
„Cítim sa veľmi dobre. Do začiatku zápasov zostáva pár dní, preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Stále je pár detailov, ktoré môžeme vylepšiť, ale verím, že do soboty všetko zvládneme. Podmienky sú tu podobné ako na turnajoch, povrch nie je ani veľmi rýchly, ani veľmi pomalý. Nič, čoho by sme sa mali báť,“ cituje Lukáša Kleina oficiálny web STZ.
Slovenský tím je známy tým, že v ňom panuje skvelá chémia, vďaka ktorej už hráči zdolali alebo potrápili nejedného favorita.
„Nálada je super, vždy je zábavné, keď sa takto stretneme. Davis Cup je tímová súťaž, takže je to iné, ako ostatné týždne v roku. Je príjemné, keď má človek na lavičke kapitána a spoluhráčov, pretože tím ho môže potlačiť ešte k lepším výkonom,“ pokračoval Klein.
Francúzsko je v aktuálnom daviscupovom rebríčku na 8. priečke, Slovensku patrí 21. miesto. Francúzsky kapitán Paul-Henri Mathieu oznámil zmeny v nominácii, z ktorej vypadol Ugo Humbert a pribudli Alexandre Müller a Quentin Halys, obaja hráči prvej svetovej stovky. V slovenskom tíme kapitána Tibora Tótha okrem Kleina figurujú Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
„Žreb nám príliš neprial, ale vyberať si nemôžeme. Budeme sa snažiť, na kurte necháme všetko, čo bude v našich silách. Veríme v dobrý výsledok, určite nepôjdeme na kurt s porazeneckou mentalitou. Chceme získať tri body, uvidíme v nedeľu večer, či sa nám to aj podarí,“ zakončila slovenská singlová jednotka na webe STZ.