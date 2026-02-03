Benčičová a Svitolinová píšu históriu. Dve mamy prvýkrát spolu v elitnej desiatke svetového tenisu

Švajčiarka Belinda Benčičová a Ukrajinka Jelina Svitolinová sa zapísali do histórie ženského tenisu. Po prvý raz sa totiž stalo, že dve matky sa súčasne objavili v Top 10 vo dvojhre rebríčka WTA Tour. Organizácia WTA to označila za „neuveriteľný moment pre ženský šport“.
Švajčiarka so slovenskými rodičmi aj partnerom Benčičová sa v januári vrátila do Top 10 prvýkrát odkedy v septembri 2023 odišla zo súťažného diania, aby porodila dcéru Bellu. V najnovšom rebríčku zverejnenom v pondelok sa k nej pridala Svitolinová, matka Skai, po tom, čo sa minulý týždeň prebojovala do semifinále Australian Open.
Svitolinovej cesta na Australian Open sa skončila v semifinále, napriek tomu sa cíti ako šťastná osoba
WTA sa v ostatných rokoch snažila pomôcť hráčkam udržať si profesionálnu kariéru a stať sa rodičmi prostredníctvom svojho programu Family Focus Program. Ten zahŕňa ochranu pred zranením počas tehotenstva, popôrodnú podporu pri návrate do hry a platenú materskú dovolenku.
„To, že sa dve matky prvýkrát umiestnili v rebríčku WTA v prvej desiatke, je neuveriteľný moment pre tenis a ženský šport,“ povedala generálna riaditeľka WTA Portia Archerová. „Nielenže to zdôrazňuje výnimočné úspechy Belindy a Jeliny, ale potvrdzuje to aj záväzok WTA vytvoriť prostredie, v ktorom môžu matky naďalej súťažiť a dosahovať úspechy na najvyššej úrovni v športe alebo akejkoľvek profesii.“
Prvá mamička s titulom na turnaji WTA po takmer dvoch rokoch. Bencicová oslavovala s dcérkou na rukách
„Návrat do prvej desiatky WTA rok po materskej dovolenke je niečo, na čo som nesmierne hrdá,“ povedala Benčičová, ktorá je momentálne na deviatom mieste. „Je to sen vrátiť sa do prvej desiatky WTA. Dokázať to ako matka pre mňa znamená veľmi veľa,“ dodala Svitolinová, ktorá má tiež výraznú slovenskú stopu. To vďaka jej niekoľkoročnému zázemiu v klube Empire Tennis Academy z Trnavy.
Na 1. mieste rebríčka WTA vo dvojhre figuruje Bieloruska Arina Sobolenková, druhá je Poľka Iga Swiateková. Čerstvá víťazka Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstanu poskočila o dve miesta na aktuálnu tretiu pozíciu.