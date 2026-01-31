Nadal sňal klobúk pred Djokovičom, no za víťaza Australian Open tipuje svojho krajana Alcaraza

Španielska tenisová legenda Rafael Nadal vyjadril svoj „plný rešpekt“ k niekdajšiemu srbskému rivalovi Novakovi Djokovičovi za postup do finále Australian Open 2026, no za favorita na víťaza nedeľňajšieho duelu o titul tipuje svojho krajana Carla Alcaraza.
Djokovič si v Melbourne zahrá finále Australian Open proti Alcarazovi, stále má šancu na rekordný titul
Dvojnásobný šampión z Melbourne Parku a 22-násobný grandslamový šampión Nadal, ktorý ukončil kariéru v roku 2024, je pripravený sledovať toto veľkolepé finále priamo v dejisku podujatia. „Myslím si, že favorit je Carlos. Je mladý, plný energie a nachádza sa v špičkovej forme. Ale Novak je Novak, je to veľmi výnimočný hráč,“ povedal Nadal pre televíziu Channel Nine.
Pripomenul tiež, že Djokovič na Australian Open ešte neprehral finálový duel a vždy rád prijíma výzvy. Nadal tiež vyzdvihol to, že je pozitívne, keď hráč Djokovičovho veku bojuje s mladíkmi ako Alcaraz či Jannik Sinner.
Alcaraz prekonal kŕče a po vyše piatich hodinách zdolal Zvereva. Zahrá si prvýkrát o titul v Melbourne - VIDEO
Novak Djokovič sa dostal do svojho jedenásteho finále na Australian Open po prekvapujúcom päťsetovom triumfe nad 24-ročným Sinnerom. Má šancu stať sa najstarším mužom, ktorý tento turnaj vyhral. Rekord aktuálne drží domáci hráč Ken Rosewall, ktorý v roku 1972 triumfoval ako 37-ročný.
Nadal tiež poznamenal, že ak by nebol permanentne zranený a psychicky unavený, tiež by rád hral aj v tomto veku, čím zdôraznil vytrvalosť a súťaživosť Djokoviča.
Dostali pamätné tričká vyobrazujúce Nadalovu dominanciu na Roland Garros. Fanúšikovia ich začali predávať za závratné sumy - VIDEO, FOTO
Srb bude v nedeľu bojovať o svoj rekordný 25. grandslamový titul, ktorý môže predstihnúť Margaret Courtovú. Tá by nemala chýbať v Aréne Roda Lavera počas finálového stretnutia.