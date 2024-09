Môj kamarát tučniak prinesie na plátna kín fascinujúci skutočný príbeh

Spomedzi príbehov o priateľstve ľudí a zvierat je iba zopár takých fascinujúcich a dojímavých ako ten o malom tučniakovi, ktorý znova a znova putoval cez oceán, aby navštevoval rybára, ktorý mu zachránil život. A práve toto puto budeme môcť už o mesiac obdivovať aj v slovenských kinách! Rodinný film Môj kamarát tučniak, v hlavnej ľudskej úlohe s obľúbeným hercom Jeanom Renom, príde do kín 3. októbra.

Jean Reano, známy z filmov Magická hlbočina, Leon, Návštevníci či Drž hubu!, stvárňuje brazílskeho rybára, ktorý sa po osobnej tragédii utiahol do súkromia od sveta a spoločnosti. Keď na pláži objaví osamelého, ropným olejom zmáčaného tučniaka, neváha a zvieraťu pomôže. Tučniaka si vezme do opatery, nazve ho DinDim a po rokoch vďaka nemu znova pocíti radosť zo života. A to ešte netuší, aké nezlomné puto svojím činom vytvoril. Tučniak a rybár sa stanú priateľmi spätými natoľko, že ich nemôže rozdeliť ani rozľahlý oceán.

Príbeh, ktorý spracoval režisér David Schurmann, má predobraz v realite. Rybár menom Joao Pereira De Souza v roku 2011 zachránil tučniaka dvojpáseho z toxickej škvrny a pomenoval ho detskou verziou portugalského slova tučniak – pinguim – DinDim. Keď ho vyzdraveného púšťal na slobodu, netušil, že sa po čase jeho zvierací kamarát z cesty vzdialenej tisíce míľ vráti naspäť. A že ho potom navštívi znova a znova… A že spoločne vďaka internetovým reportážam dojmú svet, inšpirujú k pomoci zvieratám tisíce ľudí, alebo že sa dostanú aj na plátna kín v podobe hraného filmu.

Medzinárodný filmársky tím nakrúcal na pobrežiach Brazílie a Argentíny a ich dielo je oslavou kúzla oceánu, sily prírody aj život meniaceho tajomstva lásky. Snímku Môj kamarát tučniak, ktorá si zaručene získa srdcia všetkých členov rodiny od najmladších po najstarších, v slovenskom znení v októbri uvedie do kín distribučná spoločnosť Continental film.

