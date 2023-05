Moderné sídlo firmy: Spoľahlivý komunikačný kanál bez zbytočných poplatkov

Rovnako ako každý občan Slovenskej republiky by mal mať pre možnosť registrácie na miestnom úrade svoj trvalý alebo prechodný pobyt, aj firmy potrebujú na plnohodnotné fungovanie v systéme sídlo, s ktorým sa zapíšu do Obchodného registra. Na tento účel je možné využívať priestory vášho súkromného bydliska, ale aj kancelárie v meste, ktorá sa však v dnešných časoch ukazuje ako nákladovo neefektívna položka. Ako to teda vyriešiť? Jednoznačne moderným sídlom firmy.

Sídlom firmy sa rozumie oficiálna adresa akejkoľvek obchodnej korporácie, združenia alebo oprávneného subjektu. Takáto adresa je súčasťou právnej dokumentácie a je zapísaná vo verejných registroch spoločnosti, čo je vo viacerých krajinách sveta dokonca zo zákona povinné.

Nakoľko však nemusí byť takáto forma adresy sídla firmy právne spájaná priamo s prevádzkou spoločnosti, v ktorej vykazuje svoje hlavné podnikateľské aktivity, je možné na tento účel využiť aj iné formy. Napríklad kanceláriu registračného charakteru, v ktorej nie ste aktuálne podnikateľsky činný, ale iba využívate jej priestory na evidenciu firmy a jej zápis do Obchodného registra.

Aké požiadavky musí registračné sídlo firmy spĺňať?

Nakoľko k primárnej funkcii moderného registračného sídla firmy patrí zabezpečovať registráciu s miestom pre korešpondenciu, malo by disponovať kompletným označeným vašej firmy na danej adrese a zriadením poštovej schránky.

Spoločnosť, ktorá túto službu za výhodný a minimálny poplatok ponúka, musí zamestnávať jednotlivcov, ktorí musia byť prítomní na adrese sídla, aby podpisovali a prijímali všetky oznámenia a dokumenty adresované spoločnosti.

Registračné sídlo firmy však nie je len obyčajným miestom, ktoré sa objavuje vo verejných záznamoch, musí byť aj súčasťou hlavičkového papiera spoločnosti. Preto musí byť toto sídlo uvedené na všetkých obchodných listoch, emailoch, faktúrach, formulároch, brožúrach, webových stránkach a dokonca aj kancelárskom vybavení, ako sú písacie potreby.

Výhody, ktoré vám registračné sídlo firmy prinesie

Uprednostniť virtuálne sídlo firmy pred klasickým prenájmom nehnuteľnosti, v ktorej ani nie ste, je mimoriadne výhodné. Obstarávacie a prevádzkové náklady sú nielen pre začínajúce podniky v dnešnej dobe tou najväčšou prekážkou v podnikaní. Vyhnúť sa im môžete tak, že budete podnikať s oveľa efektívnejším a cenovo výhodnejším sídlom firmy.

Či už pracujete z domu, vlastníte malú obchodnú spoločnosť, veľké združenie alebo ste jednotlivec prevádzkujúci svoje podnikanie mimo hlavného mesta, mať sídlo je vždy výhodné. Registračné sídlo firmy od MojeSidlo.sk je spoľahlivým komunikačným kanálom so všetkými pre biznis dôležitými subjektmi.

K dispozícii máte nielen výhodné služby preposielania a evidencie doručenej pošty, ale aj reprezentatívne priestory na prenájom, ktoré dodajú v prípade potreby vášmu biznisu ten správny šmrnc.

Informačný servis