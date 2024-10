Mobilný telefón počas nabíjania explodoval, pri požiari zahynula štvorčlenná rodina

Požiar v dome v španielskom meste Guillena pri Seville si vyžiadal život štyroch členov rodiny. Spôsobiť ho mal podľa predbežných informácií výbuch batérie mobilného telefónu. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Mobilný telefón sa mal počas noci nabíjať na pohovke. „Prehriatie lítiovej batérie spôsobilo najprv výbuch a potom vznietenie. Požiar sa rýchlo rozšíril na pohovku, kde bol telefón položený,“ uviedol pre agentúru EFE Manuel Blanco, člen hasičského zboru v Seville.

Rodina v čase explózie spala na hornom poschodí, a tak nikto z nich nezareagoval. Najstarší 21-ročný syn José sa snažil zachrániť životy svojich rodičov a brata. Do domu totiž prišiel v čase, keď už sa požiar rozšíril.

„V dome bolo počas chvíle úplné peklo,“ opísal situáciu sused a dodal: „Použil som náš hasiaci prístroj, ale bolo to, ako by som lial kvapky vody na sviečku, vôbec to nepomohlo.“

Snažili sa síce uniknúť na strechu v zadnej časti domu, ale prístupové dvere boli zatvorené. Susedia sú z tragédie zdrvení a myslia si, že hasiči mali prísť na miesto nešťastia skôr, hoci si ich prácu vážia.