Mladý motorkár nezvládol v zákrute riadenie, neprežil náraz do stromu

Pri nehode utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol.
Život 21-ročného motocyklistu si vyžiadala nedeľná dopravná nehoda v obci Hranovnica v okrese Poprad. Ako v utorok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž jazdil na motorke od obce Vernár, pričom v zákrute nezvládol vedenie vozidla, zišiel mimo vozovku a narazil do svahu a stromu.

Pri nehode utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

