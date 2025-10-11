V Ružomberku sa zrazilo päť áut, hromadná nehoda si vyžiadala troch zranených – FOTO

Pri hromadnej dopravnej nehode v Ružomberku sa v sobotu dopoludnia zranili traja jej účastníci. 40-ročná vodička osobného motorového vozidla, ktorá išla v smere od Žiliny na Liptovský Mikuláš, v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalšími štyrmi vozidlami.
„Pri dopravnej nehode utrpeli vodička a dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. U vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. U ostatných vodičov alkohol zistený nebol,“ informovala o nehode žilinská krajská polícia. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.