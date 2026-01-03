Mladíci Littler a Van Veen už v sobotu večer zabojujú o titul svetového šampióna

Titul svetového šampióna v šípkach už v sobotu večer v anglickom Londýne získa 18-ročný mladík Luke Littler alebo úradujúci majster Európy 23-ročný Holanďan Gian van Veen. Obaja zvládli semifinálové prekážky v podobe starších súperov. Kým Littler v Alexandra Palace obhajuje titul spred roka, pre Van Veena to bude premiérové finále MS.
Littler sa poďakoval bučiacim fanúšikom, že mu zaplatili odmeny
Littler sa v titulovom zápase na svetovom šampionáte predstaví už tretíkrát bez prerušenia. V semifinále si poradil s krajanom Ryanom Searlem a zdolal ho hladko 6:1. Svetová jednotka síce prehrala prvý set, no potom už pred terčom dominovala.
„Prehrával som 0:1 a nebol som najšťastnejší. Myslím si, že som nehral až tak dobre. Každý vie, že chcem viesť 1:0. Veľká vďaka Ryanovi. Na tomto turnaji odviedol úžasný výkon, môže byť naňho hrdý. A vo finále idem odznova,“ vyhlásil Littler podľa Sky.
Prekvapenie na MS v šípkach. Price chcel získať druhý titul, ale vypadol veľmi skoro, obhajca Littler pokračuje - VIDEO
Kontinentálny šampión Van Veen v semifinále zdolal dvojnásobného majstra sveta Garyho Andersona 6:3. Van Veen ukázal vnútornú silu aj za nepriaznivého priebehu a napriek neľahkému prostrediu, keďže publikom podporovalo jeho súpera, si udržal náskok a zaistil si miesto v boji o titul.
Littler čochvíľa oslávi 19. narodeniny. Pred dvoma rokmi sa dostal do svojho premiérového finále, vlani ako 17-ročný získal titul najmladšieho majstra sveta v histórii šípok po víťazstve nad Michaelom van Gerwenom. Jeho popularita na tohtoročnom turnaji mierne klesla po kontroverzných reakciách na adresu fanúšikov.
Škvrna majstrovstiev sveta v šípkach. Angličan mal pozitívny dopingový test a na šampionáte predčasne skončil
Van Veen vyhlásil, že si nikdy nemyslel, že sa dostane tak ďaleko a jeho úspech je výsledkom dlhoročnej podpory rodiny, ktorá ho vozila po celom Holandsku na súťaže. Víťaz finálového zápasu 2026 získa prémiu 1 milión libier, čo je dvojnásobok minuloročnej odmeny. V prepočte ide o sumu 1,15 milióna eur.
Finále je na programe od 21.15 h SEČ a hrá sa na sedem víťazných setov.