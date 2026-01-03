Mladíci Littler a Van Veen už v sobotu večer zabojujú o titul svetového šampióna

Nezabudnuteľné finále čaká na úradujúceho majstra sveta Luka Littlera a európskeho šampióna Giana van Veena.
Titul svetového šampióna v šípkach už v sobotu večer v anglickom Londýne získa 18-ročný mladík Luke Littler alebo úradujúci majster Európy 23-ročný Holanďan Gian van Veen. Obaja zvládli semifinálové prekážky v podobe starších súperov. Kým Littler v Alexandra Palace obhajuje titul spred roka, pre Van Veena to bude premiérové finále MS.

Littler sa v titulovom zápase na svetovom šampionáte predstaví už tretíkrát bez prerušenia. V semifinále si poradil s krajanom Ryanom Searlem a zdolal ho hladko 6:1. Svetová jednotka síce prehrala prvý set, no potom už pred terčom dominovala.

„Prehrával som 0:1 a nebol som najšťastnejší. Myslím si, že som nehral až tak dobre. Každý vie, že chcem viesť 1:0. Veľká vďaka Ryanovi. Na tomto turnaji odviedol úžasný výkon, môže byť naňho hrdý. A vo finále idem odznova,“ vyhlásil Littler podľa Sky.

Kontinentálny šampión Van Veen v semifinále zdolal dvojnásobného majstra sveta Garyho Andersona 6:3. Van Veen ukázal vnútornú silu aj za nepriaznivého priebehu a napriek neľahkému prostrediu, keďže publikom podporovalo jeho súpera, si udržal náskok a zaistil si miesto v boji o titul.

Littler čochvíľa oslávi 19. narodeniny. Pred dvoma rokmi sa dostal do svojho premiérového finále, vlani ako 17-ročný získal titul najmladšieho majstra sveta v histórii šípok po víťazstve nad Michaelom van Gerwenom. Jeho popularita na tohtoročnom turnaji mierne klesla po kontroverzných reakciách na adresu fanúšikov.

Van Veen vyhlásil, že si nikdy nemyslel, že sa dostane tak ďaleko a jeho úspech je výsledkom dlhoročnej podpory rodiny, ktorá ho vozila po celom Holandsku na súťaže. Víťaz finálového zápasu 2026 získa prémiu 1 milión libier, čo je dvojnásobok minuloročnej odmeny. V prepočte ide o sumu 1,15 milióna eur.

Finále je na programe od 21.15 h SEČ a hrá sa na sedem víťazných setov.

