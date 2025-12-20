Škvrna majstrovstiev sveta v šípkach. Angličan mal pozitívny dopingový test a na šampionáte predčasne skončil

Dom Taylor pre doping vynechal predchádzajúci svetový šampionát. Rovnaký dôvod ho teraz pripravil o účasť v druhom kole tohtoročných MS.
šípky
Fanúšikovia povzbudzujú hráčov počas finálového zápasu medzi Angličanom Lukeom Littlerom a Angličanom Lukeom Humphriesom na majstrovstvách sveta v šípkach v Londýne v stredu 3. januára 2024. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Šípky Šípky z lokality Veľká Británia

Anglický reprezentant Dom Taylor bol vyradený z majstrovstiev sveta v šípkach organizácie PDC po tom, čo mal pozitívny dopingový test. Taylor mal pôvodne nastúpiť v druhom kole proti piatemu nasadenému Jonnymu Claytonovi, ten tak bez boja postupuje priamo do tretieho kola. Informácie priniesol web BBC.com.

Príslušná autorita (DRA) spolu s Professional Darts Corporation (PDC) počas majstrovstiev pravidelne vykonávajú testovanie podľa antidopingových pravidiel. Vo svojej oficiálnej správe DRA uviedla, že 19. decembra bola informovaná o pozitívnom náleze u hráča Dom Taylora z testu, ktorý realizovali v nedeľu 14. decembra.

Na základe tohto výsledku bol Taylor okamžite suspendovaný zo všetkých podujatí pod kuratelou DRA a nasleduje disciplinárne konanie podľa antidopingových pravidiel DRA. DRA zatiaľ neplánuje ďalšie vyjadrenia dovtedy, kým nebude tento proces ukončený.

PDC potvrdila, že Jonny Clayton bude pokračovať bez boja v ďalšom kole, ale neplánuje ďalej komentovať situáciu.

Taylor, ktorý do turnaja vstúpil ako 65. hráč svetového rebríčka, už v januári dostal mesačný zákaz činnosti po pozitívnom teste na drogy pred predchádzajúcimi MS. Pôvodne mu hrozil dvojročný dištanc, ale trest mu zmiernili, keďže dokázal, že látka nebola výkonnostne podporujúca a bola užitá mimo súťaže.

Zároveň absolvoval trojmesačný schválený liečebný program britskou antidopingovou agentúrou.

