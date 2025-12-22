Prekvapenie na MS v šípkach. Price chcel získať druhý titul, ale vypadol veľmi skoro, obhajca Littler pokračuje - VIDEO

Úradujúci majster sveta je v 3. kole, ale ten z roku 2021 sa nečakane porúčal už v druhom kole.
Zatiaľ čo mladík Luke Littler postúpil po hladkej výhre nad Walesanom Davidom Daviesom (3:0), Gerwyn Price nečakane podľahol Holanďanovi Wesleymu Plaisierovi (0:3).
Viťazi postúpili do tridsaťdvojky najlepších, čiže do 3. kola na svetovom šampionáte PDC v Alexandra Palace v Londýne.
Šampión spred štyroch rokov Price pred aktuálnym šampionátom smelo predpovedal, že získa druhý titul, ale namiesto toho vyhral len jeden zápas.
Price to nezvládol
Štyridsaťročný Walesan Price bol nasadený ako deviatka turnaja a stal sa dvanástym vyradeným z 32 nasadených hráčov. Price mal lepší nastrieľaný priemer šípok 95,83, ale 92. hráč sveta Plaisier trafil 56 % svojich doublov a to rozhodlo. Tridsaťpäťročný Plaisier bol dosiaľ najďalej na MS PDC vo štvrťfinále pred dvoma rokmi. Je to víťaz World Masters z rokov 2022 a 2024 a vicemajster Holandska 2024.
„Nemôžem tomu uveriť, som nadšený. Je to moje najväčšie víťazstvo v kariére. Ani neviem, ako som to dokázal,“ povedal Plaisier podľa BBC Sport. Jeho najbližším súperom bude Poliak Krzysztof Ratajski.
Littler chváli Suljoviča
Osemnásťročný Littler sa najbližšie stretne so Srbom Mensurom Suljovičom, ktorý predtým poprel tvrdenia svojho súpera Joea Cullena o podvádzaní úmyselne pomalou hrou.
„Keď som videl jeho zápas, uznal som, že hral veľmi dobre. Mensur mi už po vyžrebovaní pred turnajom napísal správu: vidíme sa v 3. kole. Poďme teda na to,“ uviedol Littler, ktorý sa vlani stal najmladším majstrom sveta v histórii.