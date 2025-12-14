Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO

Singapurský veterán Paul Lim sa vo veku 71 rokov stal najstarším hráčom, ktorý vyhral zápas na majstrovstvách sveta v šípkach, keď v sobotu v londýnskom Alexandra Palace zdolal Jeffreyho de Graafa 3:1.

Prekonaný rekord

Lim tak prekonal doterajší rekord Severného Íra Johna MaGowana, ktorý v decembri 2008 zvíťazil vo veku 67 rokov. Skúsený Singapurčan je známy aj tým, že ešte v roku 1990 hodil prvú deväťšípkovú kombináciu v histórii MS, to znamená, že 501-bodovú škálu „vynuloval“ deviatimi hodmi, čo je najmenší možný počet šípok.

„Takýto moment ma udržiava pri tomto športe celé tie roky,“ povedal Lim po zápase. Podľa neho sa úroveň šípok výrazne zmenila. „Úroveň hry dnes nie je taká ako kedysi. Tento turnaj je Super Bowl šípok, takže by som povedal, že je to dobrý moment,“ dodal.

Druhé kolo

V druhom kole čaká Lima úradujúci majster sveta z roku 2024 Luke Humphries, ktorý je od neho o 41 rokov mladší. Singapurčan však pripomenul, že Humphriesa dokázal poraziť na svetovom šampionáte pred piatimi rokmi.

„Dúfam, že v daný deň sa to môže zopakovať,“ uviedol Lim. „Nikdy sa nevzdávam. Je dobrý, ale dá sa poraziť,“ skonštatoval Lim, ktorý na budúci mesiac oslávi 72. narodeniny.

