Littler sa poďakoval bučiacim fanúšikom, že mu zaplatili odmeny

Obhajca titulu majstra sveta v šípkach Angličan Luke Littler postúpil už do štvrťfinále svetového šampionátu v Londýne, ale nebolo to bezbolestné. Proti krajanovi Robovi Crossovi sa poriadne zapotil. Stratil prvé dva sety na turnaji, ale napokon uspel 4:2 v zápase 4. kola. Osemnásťročný Littler dosiahol priemer odhodov 106,58, tretí najvyšší na aktuálnom šampionáte, ale často musel čeliť nepriazni publika. Väčšina z vyše 3200 divákov v Alexandra Palace v Londýne bola na strane jeho súpera a to najmä v časti zápasu, v ktorej holohlavý Cross vyrovnal na 1:1 na sety.
Svetová jednotka si neskôr vybojovala kontrolu nad štvrtým setom, ale Cross predĺžil zápas ziskom piateho setu, vrátane brilantného zakončenia zo 126 bodov. Napokon Littler zlomil odpor 17. nasadeného hráča a zvíťazil 4:2 na sety. „Dosiahol som priemer 107, potom 106, takže sa cítim sebavedomo. Na Nový rok vrátim, aby som hral buď proti Krzysztofovi (Ratajskému alebo Lukovi Woodhouseovi,“ uviedol Littler podľa webu PDC Darts.
Šípkari si prídu na blížiacich sa MS k najvyšším prémiám v histórií. Víťaz získa rovný milión libier
Na divákov, ktorí na neho bučali, reagoval originálne: „Naozaj ma tí ľudia netrápia. Oni si zaplatia za lístky a tým sa vlastne vyskladajú na moju odmenu. Takže im ďakujem za to, že ma vypískali. Najviac ma teší zvíťaziť a niekomu dokázať, že sa mýlil,“ povedal Littler pre Sky Sports, cituje ho BBC Sport.
Littler sa na Nový rok stretne s 25. nasadeným Lukom Woodhouseom alebo Poliakom Krzysztofom Ratajským. Do štvrťfinále sa dostal už aj Ryan Searle. Dlhovlasý Angličan s prezývkou „Heavy Metal“ po suverénnom výkone zvíťazil nad Ryanom Hurrellom 4:0. Searle stále nestratil ani jeden set na MS 2025 a súperom prepustil iba 11 legov. Vo štvrťfinále bude jeho súperom Jonny Clayton alebo Švéd Andreas Harrysson.