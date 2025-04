Bol to obraz reality, povedal tréner Feneš po debakli hokejovej dvadsiatky od Švédov - VIDEO

Slovenská reprezentácia hokejistov od 20 rokov má na svojom konte už tri prehry na Turnaji piatich krajín vo fínskom Rovaniemi.

Po stredajšom neúspechu s domácimi Fínmi 2:4 a štvrtkovom debakli od Švédov 0:16 nepochodili zverenci trénera Ivana Feneša ani v piatok a s rovesníkmi zo Švajčiarska prehrali 3:5.

Slovenskí mladíci ešte majú pred sebou meranie síl proti Čechom. S istotou však možno uviesť, že najmä spomenutá blamáž so Švédmi bude ešte dlho rezonovať.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom oficiálnom webe informoval o štvrtkovom „výbuchu“ až v piatok a k dispozícii dal aj reakciu kouča Feneša na nepochopiteľný debakel.

„Je pre nás nepochopiteľná nekonzistetnosť výkonov. Boli sme schopní robiť v dueli s Fínskom dobré veci, o deň neskôr so Švédskom sme totálne vyhoreli v hernej disciplíne, osobných činnostiach. Proti top juniorskému tímu náš ročník 2006 okúsil, kde je svetová špička a kde sa nachádzame my. Bol to, bohužiaľ, obraz reality. Bol tam obrovský rozdiel v korčuľovaní, silovej príprave hráčov, riešení herných situácií,“ cituje Feneša zväzový web.

V spomínanom štvrtkovom súboji Slováci prvý gól dostali po necelých ôsmich minútach a v prvej tretine slovenský gólman Benjamín Varša inkasoval šesťkrát. Jeho náhradník Patrik Kliment v druhej dvadsaťminútovke lovil puk zo svojej bránky sedemkrát a v tretej ešte trikrát.