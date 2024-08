Minnesota bez problémov pustila Hlavaja na olympijskú kvalifikáciu, reakcie na hráčov z KHL nechal na ľudí

Samuel Hlavaj bol brankárska jednotka Slovenska na posledných dvoch svetových šampionátoch a zmeniť by sa to nemalo ani na nadchádzajúcej olympijskej kvalifikácii v Bratislave (29. 8. – 1. 9.).

Spoločne s ním sa v nominácii trénera Craiga Ramsayho a jeho štábu na bratislavský finálový turnaj ocitli aj Stanislav Škorvánek a Denis Godla. Len celkový triumf v konfrontácii s Rakúšanmi, Maďarmi a Kazachmi zabezpečí Slovákom účasť na ZOH 2026 v Miláne.

Majú dobrý a silný tím

„Nemyslím si, že sme nervózni preto, že sme v pozícii favorita. Ideme si to užiť a podať čo najlepší výkon. Musíme sa nastaviť v hlavách, keďže dobre vieme, čo treba dosiahnuť. Máme dobrý a silný tím s mnohými chalanmi, čo majú bohaté skúsenosti. Je to fajn,“ uviedol Samuel Hlavaj v rozhovore pre denník Šport.

Dvadsaťtriročný Hlavaj sa krátko pred turnajom pripravoval na ľade s hokejistami Slovana Bratislava, čo nepovažuje za nič výnimočné.

„Predtým som chodil na ľad tri týždne s hokejistami Žiliny a teraz som dostal možnosť trénovať aj so Slovanom, kde mám dobré vzťahy z obdobia, keď som v tomto klube pôsobil,“ vysvetlil.

Hlavaj má už niekoľko mesiacov vo vrecku nováčikovský kontrakt s Minnesotou Wild v NHL. Natíska sa otázka, či potreboval od svojho zámorského zamestnávateľa špeciálne povolenie zúčastniť sa na kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026.

Chce sa každý deň zlepšovať

„S nikým som neriešil, či môžem ísť na ľad s niekým iným. Ich najmä zaujíma, či prídem na kemp pripravený. Riešili sme len olympijskú kvalifikáciu a tam ma bez problémov pustili. Hneď ako prídem, ideme do ostrej roboty a bude pre mňa lepšie, ak už budem mať za sebou zápasy. Píšeme si pravidelne s trénerom brankárov Minnesoty Frédéricom Chabotom. Uvidíme, ako bude všetko vyzerať, keď sa pripojím k Wild. Chcem sa každý deň zlepšovať a idem si za svojím cieľom,“ informoval bývalý hráč Slovana Bratislava a Plzne.

Na margo toho, že v slovenskej reprezentácii sa po vyše dvoch rokoch objavili aj traja hráči z Kontinentálnej hokejovej ligy, čo môže vyvolať rozporuplné reakcie vo verejnosti, Hlavaj povedal: „To už je na ľuďoch, ako na to zareagujú. Nie je to nič neštandardné. Ak to nastane, každý sa s tým musí vyrovnať.“