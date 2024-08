Fehérváry sa s tímom pripravuje na ľade. Cíti sa dobre, stále však pociťuje zdravotné problémy

Už v nedeľu začala v Bratislave slovenská hokejová reprezentácia so spoločnou prípravou na domáci kvalifikačný turnaj o postup na zimné olympijské hry do Talianska. Zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho čakajú od štvrtka do nedele súboje proti Rakúšanom, Maďarom a Kazachom.

Jeho štart je otázny

Do nominácie slovenského výberu sa dostalo aj viacero hráčov zo zámorskej NHL, vrátane obrancu Martina Fehérváryho z Washingtonu Capitals, ktorého štart je stále z dôvodu zdravotných problémov otázny, no dobrou správou je, že v pondelok rodák z hlavného mesta absolvoval s mužstvom celú tréningovú jednotku.

„Upresnil by som, že nejde o zranenie chrbta, ako sa dlhšie písalo. Cítim sa dobre, ale stále pociťujem aj nejaké zdravotné problémy, ktoré by som nechcel konkretizovať. Uvidíme, ako sa budem cítiť. Komunikujem o tom na dennej báze s Washingtonom, mojím fyzioterapeutom, pánom Šatanom a s trénermi národného tímu,“ vysvetlil pre web Šport.sk svoj aktuálny stav 24-ročný zadák.

Definitívne rozhodnutie o účasti na kvalifikačnom turnaji tak padne pravdepodobne až krátko pred jeho začiatkom.

Augustový termín je netypický

„Absolvujem tréningy. Uvidím, ako sa budem cítiť a potom sa všetky spoločne rozhodneme,“ upresnil Fehérváry, ktorý si obliekol reprezentačný dres aj na ostatnom svetovom šampionáte v Česku.

Opora Washingtonu si je vedomá toho, že augustový termín je pre všetkých korčuliarov netypický. Fyzická príprava, ladenie formy i mentálne nastavenie môžu narobiť problémy aj tým najskúsenejším hráčom.

„Ja osobne som z dôvodu zranenia ani nemohol byť veľa na ľade a trénovať. Na zápasy sa však o to viac teším. Som konečne na ľade a to je fajn. Myslím si, že to bude v tomto termíne dosť o hlave. Ešte raz opakujem, cítim sa dobre. Verím, že to aj napriek zdravotnému obmedzeniu bude nakoniec dobré,“ uzavrel slovenský reprezentačný obranca.