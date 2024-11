Ministerstvo vnútra vysvetľuje náklady na projekt digitálnych dokladov, reaguje tak na tvrdenie Hargaša o utajovaní informácií

Náklady na projekt digitálnych dokladov majú pre rok v roku 2025 predstavovať takmer 7,3 mil. eur, v roku 2026 sumu cez 9,5 mil. eur a v roku 2027 čiastku viac ako 3,7 mil. eur.

Pre agentúru SITA to povedal hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann v reakcii na tvrdenie opozičného poslanca Jána Hargaša (PS), podľa ktorého rezort pri projekte vytvára priestor na korupciu, keďže napriek tomu, že projekt je v pokročilej fáze sú základné informácie o nákladoch a dodávateľovi utajené. Pokiaľ ide o informácie o externých dodávateľoch, tie podľa hovorcu nie je možné zverejniť, keďže ide o utajovanú skutočnosť.

„Dôvodom ochrany týchto informácií je, že pri neoprávnenej manipulácii s nimi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky,“ uviedol Neumann s tým, že správcom a prevádzkovateľom systému bude ministerstvo vnútra.

Rezort vnútra plánuje od 1. januára 2025 zaviesť tzv. digitálne doklady. To by umožnilo občanom nahrávať si občiansky či vodičský preukaz do mobilných zariadení a využívať ich napríklad pri policajnej kontrole. Opozičný poslanec Ján Hargaš však kritizoval, že ministerstvo utajuje „úplne základné informácie o projekte, ktorý sa dotkne všetkých občanov na Slovensku„. Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, prečo je potrebné zamlčiavať verejnosti, kto realizuje tento projekt a koľko bude stáť.