Cestovné pasy sa menia, pribudnú aj nové bezpečnostné prvky či vyobrazenie ôsmich pamiatok UNESCO na Slovensku (video)

Ministerstvo vnútra (MV) SR predstavilo nové cestovné doklady s novým moderným dizajnom.

Ako na tlačovej besede uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podarilo sa im zastabilizovať situáciu s vydávaním cestovných pasov, ktorý bol počas leta problematický, keď sa stávalo, že niektorí občania nedostávali nové cestovné doklady v zákonom stanovenej lehote.

Nie je to iba o dizajne

V nových pasoch sú vyobrazené symboly slovenskej ľudovej kultúry a národa, a tiež v ňom možno nájsť vyobrazenie slovenských historických pamiatok.

„Samozrejme, nie je to iba o dizajne, ale aj o bezpečnostnej kvalite a bezpečnostných certifikátoch, ktoré sú naozaj na úrovni 21. storočia,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Nové bezpečnostné prvky

V nových cestovných dokladoch sú i nové bezpečnostné prvky. Obsahujú čip novej generácie, ktorý by mal byť omnoho bezpečnejší, no zároveň umožniť i rozvoj ďalších elektronických služieb. Sú zhotovené vo farebných tónoch, ktoré zodpovedajú národným farbám. Ochranné prvky sú podľa šéfa rezortu vnútra spracované na vysokej bezpečnostnej úrovni.

„Dnes už každý, kto si o nový cestovný doklad požiada, bude mať takýto pas, ktorý, myslím si, že každý Slovák s hrdosťou kdekoľvek v zahraničí môže otvoriť,“ uviedol.

Vizuál cestovných dokladov

Generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala priblížil vizuál dokladov. Uviedol, že nové pasy vyrábajú pri všetkých typoch – klasické pasy, diplomatické aj služobné pasy, ale napríklad aj pre cudzinecké pasy.

V pase možno nájsť vyobrazenie sútoku Dunaja a Moravy, Kriváňa, ale aj vyobrazenia všetkých krajských miest a ôsmich pamiatok UNESCO na Slovensku.

Nový dizajn je náročnejší na falšovanie

Nový moderný dizajn podľa Hrachalu zvyšuje aj bezpečnosť, keďže je náročnejší aj na falšovanie. Na dátovej strane pribudla v porovnaní s predošlou verziou reliéfna tlač, bezpečnostné prvky, a tiež nový čip.

„Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru vypracoval aj bezpečnostný materiál, ktorý je možné zhliadnuť na stránke, a kde sú vyobrazené všetky bezpečnostné prvky a ich štruktúra. Je to aj pre zahraničných partnerov, aby vedeli rozpoznať pravý od falošného pasu,“ ozrejmil.

V nových pasoch možno nájsť mikroštruktúry, ktoré pod normálnym svetlo nie sú viditeľné, zobrazia sa len pod UV žiarením. Doplnené boli aj hĺbkotlačové prvky s mikrotextmi. Aj na obale a dátovej strane možno nájsť reliéfnu tlač.

„Použitá technológia bola najmodernejšia,“ zdôraznil Hrachala a vysvetlil, že je to i preto, lebo pas má desaťročnú platnosť a je potrebné, aby bol bezpečný počas celej doby používania.

Cena pasu

Na cene pasu sa podieľa viacero zložiek, od ceny čistopisu, cez náklady na prácu a amortizáciu strojov. Najväčšou položkou je podľa neho ale čistopis. Ako doplnil Šutaj Eštok, nový zazmluvnený čistopis stojí 4,80 eura.

Na dizajne sa podieľali experti z MV SR i z heraldického registra a pracovníci z Odboru bezpečnosti. Aj dodávateľ čistopisov im poskytol grafických špecialistov. Poplatky za vyhotovenie pasov by sa zvyšovať nemali.

Nové občianske preukazy

Štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe avizoval, že zanedlho by mali občanom ponúknuť aj nové občianske preukazy. Čaká ich tiež inštalácia nových zariadení na personalizáciu dokladov, ktoré by mali na Slovensko doraziť počas najbližších dní.

Ako Šutaj Eštok ozrejmil, jedna tlačiareň by mala prísť do Devínskej Novej Vsi, ďalšia by do konca roka mala doraziť aj na záložné pracovisko v Banskej Bystrici. Jeden stroj by mal za hodinu zvládnuť 200 pasov.