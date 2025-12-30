Ministerstvo vnútra plánuje rozsiahle legislatívne zmeny, dotknú sa aj Zákona o obecnom zriadení

Ministerstvo vnútra pripravuje do nového roka viacero legislatívnych zmien, ktoré sa dotknú oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, samosprávy a ďalších oblastí verejnej správy. Ako informoval štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák, každá zmena je komunikovaná s odborníkmi a komunálnymi lídrami. Mnohé zmeny boli témou okrúhlych stolov, ktoré rezort organizuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady SR.
Zmeny aj v samosprávnej legislatíve
Nový legislatívny balík pre krízové riadenie a civilnú ochranu si vyžiada novelu Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákona o organizácii miestnej štátnej správy, Zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu a Zákona o integrovanom záchrannom systéme. Pri jeho príprave ministerstvo konzultovalo návrhy s odborníkmi, univerzitami, samosprávami aj inými rezortmi.
Rezort vnútra pripravuje aj široký balík zmien v samosprávnej legislatíve, vrátane novely Zákona o obecnom zriadení a samostatného Zákona o hlavných kontrolóroch. Zmeny majú harmonizovať pravidlá pre mestá, obce aj samosprávne kraje a reagovať na problémy z aplikačnej praxe. „Musíme to urobiť čo najskôr, aby nové parametre platili pre nové volebné obdobie samospráv,“ uviedol Kaliňák.
Na stole bude aj Zákon o lobingu
V gescii štátneho tajomníka sú tiež novely zákonov o osvedčovaní listín a podpisov, o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov, o štátnom občianstve a štátnych symboloch. V legislatívnom procese sú aj ďalšie zákony, vrátane novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení, Zákona o obecnej polícii či Zákona o priestupkoch. V nadchádzajúcom roku bude na stole aj Zákon o lobingu a volebná legislatíva.
„Kvalitná legislatíva si vyžaduje nielen diskusiu, ale aj vecné argumenty a preukázateľné pozitívne zmeny, preto budeme pokračovať v organizovaní okrúhlych stolov a participácii,“ dodal Kaliňák.