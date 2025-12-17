Ministerstvo vnútra je presvedčené, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov nadobudne účinnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je presvedčené o tom, že Ústavný súd SR potvrdí, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov a jeho transformácii na nový úrad je v poriadku a nadobudne účinnosť. Informoval o tom v stredu hovorca rezortu Matej Neumann v reakcii na skutočnosť, že ústavný súd dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Ministerstvo v tejto súvislosti zdôraznilo, že ide zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. „V rámci konania pred ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme,“ dodal hovorca.
Ústavný súd SR na svojej internetovej stránke informoval, že v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodol, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavuje účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.
„Kombinácia prípadných záťaží legislatívneho procesu vo vzťahu ku zrušeniu úradu normou-opatrením vytvára značné právne, ale aj hospodárske riziká pre nápravu prípadných následkov protiústavnosti, čo nemožno oddeliť ani od ústavne chránenej právnej istoty obetí trestných činov a oznamovateľov,“ skonštatoval ústavný súd.