Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi

Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Súd rozhodoval o podnetoch skupiny opozičných poslancov, a tiež verejného ochrancu práv.
Ako vyplýva z rozhodnutia ústavného súdu, predmetná novela zákona nie je v súlade s jednotlivými odsekmi článku 19 Ústavy SR, ktorý hovorí, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, taktiež právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním či iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Nesúlad s ďalšími článkami
Ústavný súd tiež konštatoval nesúlad s článkom 26 a odsekom, ktorý uvádza, že „štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon“.
V súlade nie je ani s ustanoveniami ústavy, ktoré zaručujú právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach, a tiež že tieto práva možno obmedziť len v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak je to nutné pre bezpečnosť štátu či predchádzanie trestným činom. Novela nie je v súlade ani s odsekom ústavy, podľa ktorého „politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu“. Rozhodnutie ústavného súdu v tomto smere poukazuje aj na nesúlad s článkom, ktorý stanovuje, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a takéto obmedzenia možno použiť len na ustanovený cieľ.
Ústavný súd pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, preskúma súlad zákona s ústavou
ÚS SR tiež konštatoval nesúlad novely s článkami Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Ide konkrétne o článok 8, ktorý sa týka práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, a tiež článku 11, ktorý je venovaný slobode združovania a zhromažďovania. „Ustanovenie § 39 zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky,“ píše sa ďalej v rozhodnutí ÚS SR. Predmetný paragraf znie „nadácia poskytuje informácie o svojej činnosti a nakladaní s majetkom ako povinné osoby podľa osobitného predpisu“. Vo zvyšnej časti ÚS SR návrhom nevyhovel. „Podľa § 67 zákona o ústavnom súde pripája sudca Miloš Maďar k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku ako aj odôvodnenia rozhodnutia, a sudca Ivan Fiačan pripája k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia,“ uvádza sa v rozhodnutí súdu.
Poslancom súd nevyhovel
ÚS SR prijal na ďalšie konanie podnet k novele zákona o mimovládkach ešte v máji, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Návrhu na pozastavenie účinnosti tejto novely však súd nevyhovel. Kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách parlament schválil v polovici apríla. Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok, opozícia i samotné mimovládne organizácie ju kritizovali, podnet na ÚS SR podal aj verejný ochranca práv.
„Ústavný súd sa stotožnil s mojou argumentáciou a vyhovel môjmu podaniu vo veci zákona o mimovládnych organizáciách. Týmto krokom bol zastavený pokus o neprimerané štátne zásahy, ktoré podkopávali princíp slobody, znemožňovali participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzali neprijateľné „špicľovanie“ donorov aj dobrovoľníkov,“ reagoval ombudsman Róbert Dobrovodský na sociálnej sieti.
Podľa Ústavy SR, ak ÚS SR rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť. Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.