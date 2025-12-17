Opozícia víta rozhodnutie ústavného súdu ohľadom zrušenia ÚOO, zareagovalo aj ministerstvo vnútra

Ústavný súd svojim rozhodnutím vo veci Úradu na ochranu oznamovateľov potvrdil, že výhrady opozície môžu byť oprávnené. Skonštatoval to podpredseda KDHViliam Karas. Aj skrátené konanie a „lámanie pravidiel cez koleno“ touto vládou má podľa neho svoje hranice. „Právny štát sa nedá budovať obchádzaním zákonov a bez rešpektu k základným princípom demokracie,“ skonštatoval Karas.
Podľa šéfa strany SaSBranislava Gröhlinga je toto rozhodnutie malé víťazstvo právneho štátu nad mafiou a jej aroganciou.
Svetielko nádeje v dobe hrôzovlády
„Ústavný súd jasne odkázal Ficovej vláde, že účelové zákony šité na pomstu konkrétnym ľuďom nemôžu len tak platiť. Úrad na ochranu oznamovateľov je jedným z pilierov boja proti korupcii a jeho likvidácia by znamenala zastrašovanie ľudí, ktorí majú odvahu oznamovať nekalosti. Boliestky (ministra vnútra Matúša Šutaja) Eštoka a jeho osobná pomsta tak zatiaľ narazili na limity právneho štátu,“ vyhlásil Gröhling.
Poslankyňa Veronika Remišová (Klub Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že rozhodnutie je malým svetielkom nádeje, že súčasnej „hrôzovláde“ sa nemusí podariť zlikvidovať všetky nezávislé inštitúcie, ktoré chránia zákonnosť a verejný záujem.
Ústavný súd pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, preskúma súlad zákona s ústavou
„Ficov zlepenec sa v predvianočnom čase opäť rozhodol zahájiť frontálny útok na spravodlivosť a právny štát. Najprv vyštartovali proti Úradu na ochranu oznamovateľov, aby si vzápätí odhlasovali ďalšiu vlnu zločineckej amnestie, na ktorú budú trpieť bežní ľudia. Slovensko je vo vážnom ohrození. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí Ficov valec zastaviť a poslať ho čím skôr do minulosti,“ uviedla Remišová.
Ministerstvo sa kvalifikovane vyjadrí
Ministerstvo vnútra v reakcii naopak zdôraznilo, že zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. „V rámci konania pred ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme a sme presvedčení, že ústavný súd potvrdí, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť,“ zdôraznil rezort.
Ústavný súd SR na svojej internetovej stránke informoval, že v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodol, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavuje účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.