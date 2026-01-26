Polícia v Prešovskom kraji mala cez víkend napilno, odhalila desať vodičov pod vplyvom alkoholu

Polícia počas uplynulého víkendu 24. a 25. januára zaznamenala na cestách Prešovského kraja viacero prípadov nezodpovedného správania vodičov pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Policajti vo výkone služby odhalili 10 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu a jeden prípad jazdy pod vplyvom inej návykovej látky.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, k viacerým incidentom došlo aj priamo v cestnej premávke. V obci Pčoliné (okres Humenné) zišiel 51-ročný vodič s osobným autom z mosta do priekopy, pričom dychová skúška u neho preukázala takmer 2,1 promile alkoholu. V Poprade 45-ročný vodič prešiel do protismeru a narazil do hydrantu, nafúkal 1,85 promile.
Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO
V obci Medzianky (okres Vranov nad Topľou) prekročila 27-ročná vodička maximálnu povolenú rýchlosť, pričom dychová skúška ukázala hodnotu 1,35 promile. V obci Vyšná Sitnica (okres Humenné) jazdil rovnako starý vodič zo strany na stranu, policajti mu namerali takmer tri promile alkoholu.
V Humennom došlo k zrážke osobného vozidla s chodcom. Štyridsaťosemročná vodička, ktorá mala v dychu 0,77 promile alkoholu, zrazila 41-ročného muža, u ktorého bola dychovou skúškou zistená hodnota 0,73 promile. Chodec utrpel zranenia a polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.