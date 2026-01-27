Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog

Vec je aktuálne v procese dokumentovania.
V Bratislave vykonali rozsiahlu protidrogovú akciu. Zadržali pri nej šesť osôb. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v BratislaveKatarína Bartošová.

„Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy, pri ktorej bolo zadržaných celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog,“ informovala polícia s tým, že vec je aktuálne v procese dokumentovania.

