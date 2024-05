Ministerstvo spravodlivosti mešká s dotáciami pre dobrovoľníkov. Bez pomoci môžu zaniknúť, upozorňuje KDH

Opozičné KDH vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby okamžite obnovil dotácie pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré suplujú štát v oblastiach, ako je napríklad pomoc seniorom alebo deťom.

Ako v stanovisku zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Martina Holečková, pre nečinnosť ministerstva môže zaniknúť napríklad Linka pomoci seniorom, Linka detskej dôvery či Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Celá situácia je podľa Holečkovej dôsledkom „vládneho honu“ na dobrovoľnícke organizácie.

„Ministerstvo spravodlivosti bežne schvaľuje dotácie v priebehu januára, no teraz nie sú schválené ani na konci mája,“ zdôraznila Holečková. Zároveň poukázala na to, že napríklad na Fórum pre pomoc starším sa ročne obráti so svojimi problémami vyše 100-tisíc starších.

„Poskytujú im právne, či psychologické poradenstvo, prevenciu pred podvodmi či pred páchaním násilia,“ uviedla opozičná poslankyňa. Doplnila, že namiesto vďaky a podpory sa od súčasnej vlády dočkali hulvátskeho zastavenia financií.