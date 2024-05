Hajko kritizuje narýchlo predložené novely zákonov z dielne SNS, považuje ich za krok „politického boja“ proti médiám

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je v rozpore so základnými ústavnými právami. Myslí si to poslanec parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie Jozef Hajko, ktorý zároveň tvrdí, že Ústava SR zaručuje občanom právo na informácie, pričom infozákon podrobnejšie upravuje podmienky využívania tohto práva.

Hajko sa tak obáva, že podmieňovane poskytnutia informácií zo strany povinnej osoby zaplatením akéhokoľvek poplatku môže byť porušením základného ústavného práva na informácie.

Celoplošné spoplatnenie služby

„Rozumiem, že v praxi dochádzalo k situáciám zneužívania infozákona na šikanovanie povinných osôb zo strany niektorých žiadateľov, len tieto prípady sa musia riešiť individuálne a nie celoplošným spoplatnením služby. Slobodný prístup k informáciám považujem za jeden zo základných prostriedkov verejnej kontroly moci na akejkoľvek úrovni jej vykonávania. V politickej rovine vnímam túto narýchlo predloženú novelu poslancov SNS, ktorej opäť nepredchádza žiadna verejná odborná diskusia, za jeden z krokov ,politického boja‘,” uviedol Hajko.

Dodal, že „politický boj“ vyhlásil predseda SNS Andrej Danko krátko po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) najmä voči novinárskej obci s cieľom jej skomplikovať výkon žurnalistickej práce. Podľa poslanca neprispievajú k upokojeniu napätia v spoločnosti narýchlo pripravené opatrenia.

„Akýkoľvek zásah politickej moci do ústavných práv občanov i výkonu verejnej kontroly novinármi zásadne odmietame,” zdôraznil Hajko.

Kritika ďalšieho návrhu

Poslanec skritizoval aj ďalší návrh, ktorý národniari predložili do parlamentu. Ide o novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Tvrdí, že je taktiež narýchlo pripravená, pričom ním SNS cieli na pritvrdenie podmienok fungovania médií.

„Jedným z návrhov je, aby diskutéri pod článkami na weboch nemohli vystupovať anonymne. Každý diskutujúci by si mal stáť za svojím názorom a nevystupovať pod vymysleným menom, lebo to diskusiu kultivuje a zbavuje nenávistných výrokov. Vládni politici však chcú regulovanie natvrdo prikázať zákonom, pričom z médií urobia tvorcov a držiteľov databáz o súkromných údajoch svojich diskutérov. To bude v zjavnom rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorého snahou je chrániť osobné údaje ľudí pred zneužívaním rôzneho druhu,“ vysvetlil Hajko.

Osobné údaje ľudí

Obáva sa toho, kto všetko sa bude môcť dostať k osobným údajom ľudí.

„Pri snahe SNS etablovať okrem štandardných médií aj tie alternatívne, si nechcem ani domýšľať, kto všetko sa tak zákonne bude môcť dostať k osobným údajom ľudí a nakladať s nimi. Veď bude stačiť, keď si založí naoko médium s diskusiami,” tvrdí poslanec.

Zmeny neriešia primárny problém

Zmeny pritom podľa neho vôbec neriešia primárny problém, ktorým sú nenávistné komentáre na sociálnych sieťach.

„Nenávistné vyjadrenia sú problém tiež na sociálnych sieťach, kde sa komentujú statusy. Čiže Slovensko by muselo donútiť veľkých hráčov, aby boli používatelia jednoznačne identifikovaní. Je to ďalší dôkaz o snahe vládnej koalície zabetónovať sa pri kormidle moci na dlhé obdobie práve cez takéto pelendrekové zákony. Tieto návrhy na zmeny, ktorým opäť nepredchádza žiadna diskusia, jednoznačne odmietame,” uzavrel Hajko.

O novelách by mal parlament začať rokovať na júnovej schôdzi.