Ministerstvo cestovného ruchu a športu je pre Huliaka zlatá baňa, Demokrati upozorňujú na nadštandardné odmeny – VIDEO

Huliakovo ministerstvo zaplatilo státisíce eur externým právnikom a ten interný zarobil v auguste 37-tisíc eur. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá tak v krátkom čase zverejnila ďalšie zistenia o plytvaní verejnými zdrojmi na ministerstve športu a cestovného ruchu.
Nadštandardné odmeny
Demokrati v pondelok 1. decembra zverejnili informáciu, že ministerstvo za päť mesiacov zaplatilo externej advokátskej kancelárií 600-tisíc eur za právne služby. Pripomenuli tiež marketingový stánok na čínskom ostrove, rovnako za 600-tisíc eur. V utorok prišli s informáciou o nadštandardných odmenách priamo na ministerstve.
Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO
„Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva si v auguste na výplatnej páske našiel 37 319 eur, riaditeľka osobného úradu 24 103 eur v máji alebo riaditeľka odboru majetkových práv za rovnaký mesiac 17 760 eur,“ uviedli Demokrati.
Strana upozornila, že len na odmenách pre vybraných ľudí na ministerstve bolo podľa zistení Demokratov vyplatených takmer 300-tisíc eur. „Spolu s dvoma zmluvami, o ktorých sme hovorili predošlé dni, ide len v týchto prípadoch o sumu približne 1,5 milióna eur,“ upozornili Demokrati, podľa ktorých minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) tieto peniaze „prešustroval“. „Už je úplne jasné, prečo Huliak a jeho skupina tak vydierali Fica, aby dostal ministerstvo,“ vyhlásili Demokrati.
Zlatá baňa
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga upozornil, že Huliak porušil usmernenie ministerstva financií, keď uzavrel zmluvu na právne služby za 600-tisíc eur.
Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z netransparentnosti, deň nato vláda odvolala Erneka a mení vedenie
„Ministerstvo cestovného ruchu a športu je zlatá baňa pre Huliaka a jeho ľudí. Bežná učiteľka, policajt či zdravotná sestra robia za 1 300 – 1 700 eur, zatiaľ čo šéf legislatívy dostane v auguste 37-tisíc eur, pričom rezort k tomu zazmluvní externú firmu na právne služby za 600-tisíc. Toto je zlodejina, nie zodpovedná správa štátu,“ povedal Šeliga. Súčasne sa obrátil na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) s otázkou, prečo takéto niečo Huliakovi schválil.
Dominik Sumbal (Demokrati) dodal, že v čase, keď vláda hovorí o šetrení a zaťažuje ľudí vyššími daňami a odvodmi, vypláca Huliakovo ministerstvo takmer 300-tisíc eur na odmenách pre malú skupinu ľudí. „Slovensko je na ekonomickom chvoste a táto vláda ho zadlžuje každý deň viac a viac. Namiesto šetrenia na strane štátu tu vytvorili Klondike pre vyvolených,“ vyhlásil Sumbal.
Rozkrádanie verejných financií
Predseda Demokratov Jaroslav Naď pripomenul, že keď bol ešte ministrom obrany v čase vypuknutia vojny na Ukrajine a v čase pandémie COVID-19, tak mal generálny riaditeľ sekcií plat 3 000 až 3 300 eur. Odmeny boli v maximálnej výške do 100 percent platu, a to dvakrát do roka.
Čaučík nazval Huliakov zákon o hazarde nebezpečným, koalícia ponesie celú zodpovednosť za hlasovanie – VIDEO
„Ministerstvo obrany s desaťtisícmi zamestnancov a vojakov pritom nepotrebovalo ani jednu externú právnu službu za státisíce. Huliakov generálny riaditeľ legislatívy má 37-tisíc odmenu a k tomu zmluvu na externé právne služby za 600-tisíc eur. To je špinavosť a rozkrádanie verejných peňazí,“ zdôraznil Naď.
Demokrati vyzvali Huliaka, Kamenického a aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ihneď vysvetlili, ako môžu byť vyplatené takéto vysoké odmeny, prečo bolo treba objednať drahé externé právne služby a prečo bol stánok v zahraničí predražený o desiatky až stovky percent. Demokrati súčasne avizujú, že budú v nasledujúcich dňoch zverejňovať aj ďalšie informácie v súvislosti s ministerstvom cestovného ruchu a športu.