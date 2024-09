Minecraft mieri na plátna kín – pozrite si prvé zábery z budúcoročného filmu!

Na začiatok zopár faktov pre tých, ktorí o Minecrafte majú iba zbežné poňatie… Videohra s týmto názvom je absolútnym fenoménom už od roku 2011, kedy bola oficiálne vydaná. Odvtedy sa stala najpredávanejšou videohrou všetkých čias, predalo sa 300 miliónov kópií a počet aktívnych hráčov bol podľa údajov z roku 2021 neuveriteľných 140 miliónov! Minecraft sa odohráva v tzv. otvorenom svete, ktorý nikde nezačína a nekončí, hráči môžu budovať svoje prostredie, spolupracovať či súperiť podľa vlastnej preferencie – možností ponúka tento herný fenomén naozaj nespočet a aj preto sa dočkal takej obľuby.

Bolo len otázkou času, kedy sa z obrazoviek počítačov, telefónov a hracích konzol dostane na plátna kín. Odpoveď už poznáme – na Minecraft vo filme, ako znie oficiálny názov snímky, si počkáme do 3. apríla 2025. Už teraz si však môžeme pozrieť prvé zábery, ktoré hollywoodske štúdio Warner Bros. vypustilo do sveta v tzv. teaseri.

Ten naznačuje čo-to o príbehu, v ktorom sa štyria outsideri musia naučiť fungovať vo svete, do ktorého boli vtiahnutí cez tajomný portál… Nepoznaný Overworld je bizarnou krajinou, v ktorej je všetko (vrátane lamy!) kockované a ťaží z ľudskej predstavivosti. Aby sa dostali naspäť domov, budú sa musieť naučiť v tomto svete prežiť a ochrániť sa pred množstvom nebezpečenstiev, ktoré na nich striehnu – vrátane čudesných tvorov či živých mŕtvol… S nečakaným a poriadne svojským spojencom Steveom sa budú musieť vydať na magickú cestu a toto dobrodružstvo postaví všetkých piatich pred výzvy, v ktorých budú musieť preukázať odvahu a objaviť v sebe kvality, ktoré robia každého z nich jedinečne kreatívnym. A budú to tie isté schopnosti, ktoré potrebujú, aby uspeli aj v skutočnom svete…

Z prvých záberov je zrejmé, že vo filme budú hviezdiť herci Jason Momoa (filmy Aquaman, Duna, Rýchlo a zbesilo 10) a Jack Black (filmy Škola ro(c)ku, Jumanji: Vitajte v džungli, Husia koža). Spoločnosť im bude robiť talentovaná zostava – Emma Myers (seriál Wednesday), Danielle Brooks (seriál Orange Is the New Black) či Sebastian Eugene Hansen (film Obhajca nevinných). Oficiálne materiály uvádzajú, že v dosiaľ nešpecifikovaných úlohách sa objavia aj obľúbené komediálne herečky Kate McKinnon (film Barbie) a Jennifer Coolidge (seriál Biely lotos).

Snímku Minecraft vo filme režiséra Jareda Hessa (filmy Napoleon Dynamite, Boží zápasník) v apríli budúceho roka prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

