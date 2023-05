Mimoriadnu schôdzu k návrhom OĽaNO sa opäť nepodarilo otvoriť, Kollár ju preto ukončil

aktualizované 30. mája, 10:23

Mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu poslanci neotvorili ani na druhýkrát, prezentovalo sa 66 zákonodarcov. Pri prvom pokuse sa prezentovalo 56 poslancov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) preto ukončil 93. schôdzu.

Bez Tarabovho návrhu

Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia pôvodne požiadali o zvolanie mimoriadnej 92. schôdze so zvyšnými bodmi programu 90. riadnej parlamentnej schôdze. Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Demokrati však poukázali na to, že do schôdze je zaradený aj návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý chce „prakticky zrušiť špeciálnu prokuratúru.“

Klub OĽaNO následne svoj návrh stiahol a prišiel s novým návrhom programu, ktorý obsahoval len materiály z dielne OĽaNO a nedorokované vládne návrhy.

Ani mimoriadnu 93. schôdzu sa však v pondelok na dva pokusy nepodarilo otvoriť. Prvýkrát sa prezentovalo 70 poslancov, druhýkrát 68.

Podľa Matoviča prekonali aj Mečiara

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v pondelok na tlačovej konferencii obvinil strany Sloboda a Solidarita, Demokrati a Progresívne Slovensko, že sa „spolčili s mafiou a fašistami“ a tým, že neumožnili otvorenie schôdze, prekonali aj expremiéra Vladimíra Mečiara. Podľa neho tieto strany ukázali, že si nectia slobodu a demokraciu.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že čím menej bude parlament do volieb zasadať, tým lepšie pre Slovensko. Predseda Smeru-SD Robert Fico sa vyjadril, že tu nie sú na to, aby rokovali výhradne o návrhoch OĽaNO.