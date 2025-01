Mimi a Líza – pestrý svet fantázie a priateľstva. Celoslovenská premiéra úspešnej rozprávky na doskách Spišského divadla

Obľúbené dievčatká – Mimi a Líza premiérovo prichádzajú na divadelnú scénu. Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, prináša druhú premiéru v aktuálnej sezóne, ktorá je určená detským návštevníkom. Divadlo si vybralo príbehy, ktoré už roky očarúvajú deti aj dospelých. Divákom ponúkne silné posolstvo, krásne a svojrázne postavy, veselé pesničky, pôsobivé zvieracie masky, pestré kostýmy a výrazné rozprávkové parochne.

Silné posolstvo dvoch protikladov

Mimi, dievčatko, ktoré nevidí, a Líza, jej temperamentná susedka, spoločne ukazujú, že svet vnímaný rôznymi zmyslami môže byť krásne pestrý a plný prekvapení. Príbeh nerozlučných priateliek prináša posolstvo o sile priateľstva, empatie a vnímania sveta okolo nás. Vďaka spolupráci dvoch protikladných postáv sa deti učia o rozmanitosti a hodnotách, ktoré nás spájajú.

Dve nezvyčajné hrdinky, slepá Mimi a zvedavá Líza, sa zrodili z pera Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmela. Divadelnú adaptáciu na motívy úspešnej detskej knihy a obľúbeného televízneho seriálu pre Spišské divadlo napísala Alexandra Salmela, dramaturgiu zastrešuje Sofia Skokanová. Autorkou scény, ktorej dominuje veľké schodisko pavlačového domu, je Daša Krištofovičová. Tá inscenáciu aj režíruje. Asistentom réžie je Pavol Gmuca.

Zázračný svet a svojrázni susedia

Zázračný rozprávkový svet na divadelných doskách rozohráva osem hercov. Úlohu rozvážnej nevidiacej Mimi stvárňuje Kristína Kotarbová, priebojnú a spontánnu Lízu Mária Cvengroš. Nerozlučné priateľky v rozprávke zažívajú príbehy so svojimi svojráznymi susedmi, medzi ktorých patrí domovníčka Siváková (Mária Brozmanová), záhradkár Zelinka (Pavol Gmuca), operná speváčka Melánia Spevavá (Petra Dzuriková), kaderník monsieur Ondula (Filip Štrba), cukrárka Sladká (Katarína Turčanová), kšeftár Špekulák a hodinár Hodinka (Filip Brišák) či neviditeľná chovateľka rybičiek pani Rybáriková, ktorej hlas prepožičala Janka Balková. V dobrodružnom príbehu nechýbajú zvieratá – opica, slon aj žirafa, ktoré herci predstavujú s originálnymi maskami na hlavách.

„Inscenácia je zaujímavá nielen po hereckej stránke – dovolím si povedať, že v tomto zmysle patrí k tým náročnejším, herci nielen hrajú, ale aj tancujú, spievajú, pracujú s maskou, s objektom. Aj po vizuálnej stránke je inscenácia vydarená, kostýmy Daniely Mesárošovej skvele zapadnú do scénografie. Toto všetko dopĺňa hudba, texty piesní a choreografie. Verím, že výsledok odzrkadlí nasadenie všetkých zúčastnených,“ hodnotí Daša Krištofovičová.

Foto: Robert Tappert

Farebné bodky, čierno-biele šaty, aj parochne

Kostymérka Daniela Mesárošová sa pri tvorbe kostýmov inšpirovala 60. rokmi. Každej postave priradila charakteristickú farbu, a tak kým Líza nosí šaty s farebnými bodkami, nevidiaca Mimi ich má čierno-biele. Výrazným momentom sú objemné parochne, ktoré dotvárajú rozprávkovú atmosféru.

Dôležitou súčasťou inscenácie je hudba. Režisérka oceňuje, že sa podarilo nadviazať spoluprácu s Luciou Chuťkovou, ktorá je autorkou hudby aj k filmom Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla a Mimi a Líza: Záhrada. „Na spolupráci s Luciou si cením, že nepodceňuje detského diváka, nerobí vtieravú gýčovú hudbu, ale ponúka moderné prepracované skladby, ktoré by obstáli aj u dospelých. Jej profesionálny prístup a skúsenosti s prácou vo filme aj v divadle si veľmi cením. Hudba, ktorú vytvorila, prispieva ku krásnej atmosfére a poháňa inscenáciu vpred,“ komentuje hudobnú časť režisérka. Súčasťou inscenácie sú aj tri piesne, ku ktorým napísal texty Michal Baláž. Choreografie vytvorila Natalia Bajin Litvinova.

Povzbudzujúce tvorivé prostredie

Režisérku, ktorá spolupracovala s divadlom na Spiši prvýkrát, na príprave inscenácie už tradične bavila spolupráca s tvorivými ľuďmi. „Nie je to vždy jednoduché, počas tvorivého procesu môžu vzniknúť aj konflikty, ktoré sa ale ľahšie riešia s vedomím, že sa ľudia hádajú preto, lebo im všetkým záleží na tom, aby vznikla skvelá inscenácia. V Spišskom divadle je v tomto zmysle naozaj skvelé tvorivé prostredie. Je to veľmi povzbudzujúce, keď vidím, že naozaj každej zložke záleží na tom, aby bola práca odvedená na sto percent. Nemyslím tým len tvorivý tím, ale aj ľudí z technickej prevádzky – osvetľovač, zvukári, javiskoví technici, garderobierky, maskérka, inšpicientky – všetci svojou snahou vytvárajú atmosféru, v ktorej sa skvelo pracuje,“ hodnotí Daša Krištofovičová a dodáva: „Verím, že každý zúčastnený do inscenácie vkladá zo seba to najlepšie a robí v danej chvíli všetko, čo môže, preto, aby bol výsledok čo najlepší. A toto je, myslím, na inscenácii cítiť.“

Príbehy Mimi a Lízy plné emócií

Príbehy Mimi a Lízy nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a rozširujú obzory. Mimi a Líza nám pripomínajú, že svet je plný farieb a príležitostí, ak si ich všimneme a vážime. Rozprávka Mimi a Líza, plná dobrodružstiev, emócií a silného posolstva, vo forme inscenácie prenesie mágiu priateľstva a predstavivosti priamo na divadelné dosky. Po premiére na Spiši plánuje Spišské divadlo priniesť rozprávkovú inscenáciu aj do Bratislavy. Jej uvedenie je naplánované v Divadle P. O. Hviezdoslava.

Pridajte sa k Mimi a Líze na ich dobrodružnej ceste plnej zázrakov. Celoslovenská premiéra rozprávky Mimi a Líza sa uskutoční v Spišskom divadle už v nedeľu 19. januára o 16.00 hodine.

Realizáciu inscenácie finančne podporili Nadácia Tatra banky a Nadačný fond Embraco.

Informačný servis