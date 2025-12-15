„Milujem svoje dieťa, ale som na dne“: Prečo je materská dovolenka často zdroj stresu a úzkosti? - ROZHOVOR

Materská dovolenka. Slovné spojenie, ktoré v sebe nesie predstavu sladkého času stráveného s bábätkom, „kávičkovania“ na terasách s kamarátkami-mamičkami a rodinnej pohody. Realita sa však často od predstáv budúcich mamičiek veľmi líši a nesplnené očakávania vyúsťujú do chaosu, beznádeje, osamelosti a v horších prípadoch aj do popôrodnej depresie.
Psychologička Monika Chovanová hovorí, že materská nie je dovolenka, ale práca na plný úväzok, čo si často partneri nevedia predstaviť a žena sa cíti, že jej pocity sú neprijaté – miluje svoje dieťa a zároveň sa cítiť nahnevaná, vyčerpaná a stratená.
Psychologička v rozhovore otvorene pomenúva emócie, o ktorých sa často mlčí: frustráciu, izoláciu, preťaženie aj pocit, že žena prichádza o samú seba. Vysvetľuje, ako rozoznať bežnú únavu od popôrodnej depresie, prečo sa aj silné ženy môžu cítiť na dne a čo pomáha získať späť kontrolu, vlastnú identitu a radosť z každodennosti.
Prečo je úplne normálne, že sa aj milujúca mama cíti často vyčerpaná, nahnevaná alebo preťažená?
Je úplne prirodzené, že mamičky pociťujú vyčerpanosť, pretože starostlivosť o dieťa je nonstop aktivita, ktorá vyžaduje neustálu pozornosť. Hormonálne zmeny po pôrode zvyšujú emočnú citlivosť a môžu zintenzívniť náladovosť. Výskumy ukazujú, že kombinácia nedostatku spánku a emocionálneho tlaku významne zvyšuje riziko stresu a podráždenosti. V mojej praxi často vidím, že aj veľmi milujúce matky sa cítia preťažené, keď sa snažia zvládnuť všetko naraz.
Emocionálna preťaženosť je normálna reakcia na nové životné okolnosti. Nedostatok prestávok a podpory partnera môže tieto pocity ešte zosilniť. Aj malé momenty oddychu počas dňa môžu výrazne zmierniť vyčerpanosť. Dôležité je tiež naučiť sa prijímať pomoc od rodiny alebo priateľov. Uznanie, že materská nie je “dovolenka”, pomáha znížiť pocit viny. Psychologická prax ukazuje, že otvorené rozprávanie o ťažkostiach materskej znižuje stres a zlepšuje psychickú pohodu.
Čo všetko psychicky zažíva žena na materskej, ale málokedy sa o tom hovorí nahlas?
Mnohé ženy zažívajú pocit izolácie, aj keď sú neustále obklopené dieťaťom. Strata kontroly nad vlastným časom môže viesť k frustrácii a úzkosti. Obava, že robia všetko zle, je veľmi častá a psychicky vyčerpávajúca. V praxi vidím mamičky, ktoré ticho prežívajú pocit viny a nespokojnosti so sebou. Plač po tichu, podráždenosť a pocit osamelosti sú bežné, ale málokedy o nich hovoria nahlas. Nedostatok sociálnych interakcií zhoršuje tieto pocity. Hlbšie emócie ako smútok alebo strach sú často zamieňané s obyčajnou únavou. Výskumy potvrdzujú, že otvorené rozprávanie a podporné skupiny výrazne zmierňujú psychickú záťaž. Aj malé gestá podpory od partnera majú veľký význam.
Kedy nejde o obyčajnú únavu ale už môže ísť o popôrodnú depresiu?
Ak smútok, plačlivosť alebo podráždenosť trvá viac než dva až tri týždne, môže ísť o popôrodnú depresiu. Výskumy ukazujú, že približne 10–15 % žien po pôrode prechádza týmto stavom. Strata záujmu o veci, ktoré predtým prinášali radosť, je varovným signálom. Intenzívna úzkosť alebo pocit bezmocnosti by mali byť dôvodom na vyhľadanie odborníka. V mojej praxi vidím, že ženy často prehliadajú tieto symptómy, pretože ich maskuje únava alebo stres.
Popôrodná depresia nie je slabosťou ani nedostatkom lásky k dieťaťu. Včasná intervencia výrazne znižuje riziko dlhodobých psychických následkov. Podporné terapie a komunikácia s partnerom sú kľúčové. Rodičovské skupiny môžu poskytnúť pocit, že žena nie je sama so svojimi problémami. Dôležité je sledovať aj fyzické symptómy, ako sú poruchy spánku a chuti do jedla.
Prečo majú mnohé ženy pocit, že strácajú samé seba? Ako si počas materskej udržať svoju identitu?
Pocit straty seba je veľmi častý, pretože identita matky často úplne prekrýva predchádzajúce role a záujmy. Psychologická prax ukazuje, že ženy, ktoré si udržiavajú malé denné rituály, si zachovávajú pocit individuality. Krátke chvíle pre čítanie, cvičenie, kreatívne aktivity alebo kontakt s priateľmi významne zlepšujú emocionálnu pohodu. Plánovanie pár minút denne pre seba pôsobí preventívne proti pocitu vyhorenia.
Výskumy ukazujú, že ženy, ktoré si udržiavajú sociálne a profesijné kontakty, sú psychicky odolnejšie. Dôležité je akceptovať, že “dokonalá matka” neexistuje a že je v poriadku robiť kompromisy medzi starostlivosťou a vlastnými potrebami. Terapia alebo podporné skupiny môžu pomôcť definovať hranice a posilniť sebavedomie. V mojej praxi vidím, že ženy, ktoré si vytvoria vlastný čas, lepšie zvládajú stres a pocity frustrácie.
Čo robiť, ak ženu trápi intenzívny pocit osamelosti, hoci je doma celý deň s dieťaťom?
Osamelosť je bežná, pretože sociálna interakcia s dospelými je počas materskej obmedzená. Plánovanie stretnutí s kamarátkami alebo členmi rodiny výrazne zmierňuje pocit izolácie. Telefonáty alebo videohovory môžu tiež pomôcť udržať kontakt s okolím. Online podporné skupiny pre mamičky poskytujú pocit, že žena nie je sama so svojimi problémami. Krátke prestávky pre seba – káva, prechádzka, meditácia – majú psychologický význam.
Výskumy dokazujú, že aj 10–15 minút kontaktu s inými dospelými denne zlepšuje náladu a redukuje stres. Podpora partnera je dôležitá, napríklad striedanie sa pri starostlivosti o dieťa. S mojimi klientkami hľadáme zdroje energie, na základe ktorej aktívne hľadajú spoločnosť, sú psychicky odolnejšie a spokojnejšie. Aj jednoduché rituály, ako večerné rozhovory alebo spoločné aktivity, posilňujú pocit spojenia so spoločnosťou a znižujú izoláciu.
Môže podľa Vás žena začať po pár mesiacoch na materskej opäť “žiť” – ísť si zacvičiť, stretnúť sa s kamarátkami alebo ísť na nechty? Akú úlohu v tom zohráva partner?
Áno, žena môže a mala by postupne obnovovať vlastné aktivity, aby si udržala psychickú pohodu. Krátke cvičenie alebo stretnutie s kamarátkami obnovuje energiu a zlepšuje náladu. Ženy, ktoré si pravidelne doprajú čas, sú emocionálne stabilnejšie a menej podráždené. Partner zohráva kľúčovú úlohu – aktívne zapojenie do starostlivosti o dieťa umožňuje mame relaxovať bez pocitu viny.
Výskumy dokazujú, že rovnomerné rozdelenie povinností posilňuje partnerstvo a redukuje konflikty. Dôležité je komunikovať potreby otvorene a empaticky. Postupná reintegrácia do spoločenského života zvyšuje sebaúctu a pocit kontroly nad vlastným životom. V praxi vidím, že ženy, ktoré obnovujú svoje záujmy, sa cítia spokojnejšie a sú lepšími rodičmi. Tento proces pomáha udržať rovnováhu medzi rolou matky a vlastnou identitou.
Muži často nerozumejú, aké náročné je byť 24/7 s dieťaťom. Ako mužovi pokojne vysvetliť, že materská nie je dovolenka?
Najefektívnejšie je otvorene a pokojne komunikovať svoje skúsenosti a pocity. Použiť konkrétne príklady, napríklad nedostatok spánku alebo neustálu zodpovednosť, pomáha ukázať realitu. Psychologická prax ukazuje, že empatia a opis konkrétnych situácií znižuje obranné reakcie partnera. Partneri, ktorí chápu intenzitu starostlivosti, sú ochotnejší zdieľať povinnosti.
Dôležité je vyhnúť sa obviňovaniu a namiesto toho používať “ja” výroky: “Cítim sa unavená, keď…” Psychologické poradenstvo podporuje jasné stanovenie očakávaní a hraníc. V praxi pomáha aj zdieľanie denného plánu, aby partner videl náročnosť a rytmus dňa. Trpezlivosť a pravidelný dialóg sú kľúčové pre vzájomné pochopenie. Takéto prístupy posilňujú partnerstvo a znižujú pocity frustrácie.
Ako môže žena efektívne pracovať so svojou energiou, keď jej má minimum?
Keď je energia nízka, je dôležité plánovať krátke prestávky a nebrať si na seba príliš veľa naraz. Aj 5–10 minút relaxačných techník, hlbokého dýchania alebo krátkej prechádzky môžu obnoviť psychickú rovnováhu. Tak isto pravidelný spánok a stravovanie výrazne ovplyvňujú energiu a náladu. Pomáha aj delegovanie úloh partnerovi alebo rodine, aby žena nemusela zvládať všetko sama. Denné rutiny a stanovenie priorít znižujú pocit chaosu a preťaženia. Kreatívne alebo relaxačné aktivity, aj krátke, poskytujú emocionálny reset. Dôležité je naučiť sa akceptovať, že “dostačujúco dobré” je často viac než dostatočné.
Ako prestať mať pocit, že všetko musí byť urobené perfektné, vrátane výchovy?
Perfekcionizmus je častý no sebadeštruktívny. Ale psychologická prax ukazuje, že vedome znižovať očakávania zlepšuje psychickú pohodu. Ženy sa môžu učiť definovať realistické ciele a prijímať, že chyby sú súčasťou učenia sa. Výskumy potvrdzujú, že mamičky, ktoré akceptujú nedokonalosť, pociťujú menej úzkosti a menej stresu. Pomáha robiť si malé denné záznamy úspechov a radostí, ktoré nie sú spojené s perfekciou.
V praxi odporúčam techniku “dostačujúco dobré” – uznať, že nie všetko musí byť dokonale zvládnuté. Podporné skupiny a terapia môžu pomôcť redefinovať očakávania a uvoľniť vnútorný tlak. Dôležité je sústrediť sa na prítomný okamih a spokojnosť s malými krokmi. Učenie sa flexibilite a sebaláskavosti znižuje pocit viny.
Dá sa pozerať na materskú ako obdobie rastu, nielen straty slobody? Ako môže ženu toto obdobie obohatiť?
Materská môže byť intenzívnym obdobím osobného rastu, pretože učí trpezlivosti, empatii a flexibilite. Ženy, ktoré reflektujú svoje skúsenosti a pocity, sa učia lepšie regulovať emócie. Materská posilňuje schopnosť riešiť stres a adaptovať sa na nové situácie. Tento čas môže pomôcť objaviť nové záujmy a kreatívne schopnosti.
Učenie sa nastaviť hranice a prioritizovať vlastné potreby zvyšuje sebavedomie. V praxi vidím, že ženy často objavia vnútornú silu, ktorú predtým nepociťovali. Materská môže prehĺbiť vzťah k partnerovi a dieťaťu prostredníctvom spoločného učenia sa a spolupráce. Pozitívne skúsenosti posilňujú pocit zmyslu a uspokojenia.
Ako si vytvoriť malé denné momenty radosti, na ktoré sa bude tešiť aj napriek únave?
Malé radosti môžu byť jednoduché: šálka obľúbenej kávy, krátka prechádzka alebo pár minút ticha na čítanie. Psychologická prax ukazuje, že vedomé plánovanie týchto momentov zlepšuje náladu a odolnosť voči stresu. Pozitívne mikrozážitky podporujú psychické zdravie a znižujú úzkosť, pretože sa nimi na chvíľu žena vracia sama k sebe.
Ženy si môžu nastaviť rituály, ktoré sú flexibilné a realistické, aby ich zvládli aj pri nízkej energii. Kontakt s priateľmi alebo online podpornými skupinami môže byť tiež zdrojom radosti. V praxi vidím, že pravidelné, aj krátke, momenty sebareflexie a pohody výrazne zlepšujú celkovú psychickú odolnosť. Je dôležité oslavovať malé úspechy, aj tie každodenné. Udržiavanie pozitívnych zážitkov pomáha udržať vnútornú rovnováhu žien na materskej.