Ste na materskej, no o peniaze ho musíte prosiť? Finančné zneužívanie je skryté násilie - ROZHOVOR

„Máme spoločný účet, ale o financiách rozhoduje len on.“ Finančné zneužívanie je forma domáceho násilia, o ktorej sa hovorí málo, no o to viac bolí. Žiadne modriny, žiadny krik. Len pocit viny, závislosti a postupné miznutie vlastnej hodnoty.
Téma finančného zneužívania sa týka tisícok žien, často bez toho, aby si to plne uvedomili. Prečo nie je normálne pýtať si peniaze „na potraviny“? Ako spoznať varovné signály skrytej manipulácie? A ako si začať budovať finančnú slobodu, aj keď ste napríklad na materskej?
Na tieto otázky odpovedá psychodynamická terapeutka Mgr. Zuzana Sidorová, ktorá vysvetľuje, prečo je kontrola nad peniazmi zároveň kontrolou nad človekom, a prečo si každá žena zaslúži rozhodovať o svojom živote aj financiách.
Mnohé ženy si pod pojmom zneužívanie predstavia len fyzické alebo psychické násilie. Prečo je finančná kontrola rovnako závažnou formou manipulácie?
Keď hovoríme o zneužívaní, mnohým napadne bitka alebo krik. No existuje aj tichšia, menej viditeľná, no o to zákernejšia forma manipulácie – finančné zneužívanie. Aj keď nezanecháva modriny na tele, zanecháva hlboké stopy na sebavedomí a psychike.
Finančná kontrola je nástroj moci. V psychodynamickej terminológii hovoríme o asymetrii moci, kde jeden partner získa prevahu a druhý je udržiavaný v závislosti. Ak človek nemá prístup k vlastným peniazom, stráca slobodu rozhodovania a jeho autonómia sa výrazne oslabuje. Ako píše Judith Herman, odborníčka na traumu: „Kontrola je srdcom každého zneužívania.“
Ako by ste jednoducho definovali finančné zneužívanie, aby to vedeli pochopiť aj ľudia, ktorí sa v tom možno nachádzajú, no nevedia to pomenovať?
Finančné zneužívanie znamená, že partner obmedzuje partnerke prístup k peniazom alebo ich využíva na kontrolu správania. Jednoducho: ak musíte žiadať o peniaze na základné potreby alebo sa bojíte, že vám partner „nedovolí“ niečo kúpiť, ide o zneužívanie.
Príklad: žena dostáva presne odmeranú sumu na potraviny, ale ak si kúpi kávu pre seba, partner ju obviní z „plytvania“.
Aké sú najčastejšie varovné signály, že partner nás finančne kontroluje?
- musíte podrobne zdokladovať každé euro,
- partner vám zakazuje mať vlastný účet,
- nedostávate prístup k spoločným financiám,
- všetky väčšie rozhodnutia o peniazoch robí iba partner,
- cítite strach alebo vinu, keď si chcete niečo kúpiť.
Nazývame ich „červené vlajky“, teda varovné signály ohrozujúce dynamiku.
Kedy je ešte normálne, že partner hospodári s peniazmi, a kedy už ide o manipuláciu či mocenskú hru?
Normálne je dohodnúť sa – napríklad že jeden partner platí účty a druhý nakupuje. To je kooperácia. Manipulácia nastáva vtedy, keď dohoda prestane byť rovnocenná a jeden má moc nad druhým. Rozdiel je teda v rovnováhe moci a dobrovoľnosti.
Existujú typické vety alebo správanie, ktoré môžeme brať ako „červenú vlajku“?
Áno. Napríklad: „Nemusíš vedieť, koľko zarábam“, „Keby nebolo mňa, nič by si nemala“, „Načo ti je účet? Všetko kupujem ja.“
Tieto vety signalizujú devalváciu partnera – teda znižovanie jeho hodnoty a dôležitosti.
Aký dopad má dlhodobá finančná závislosť na sebavedomie a duševné zdravie človeka?
Dlhodobá závislosť vedie k oslabeniu sebaúcty a pocitu neschopnosti. Žena môže začať veriť, že sama by nezvládla finančne prežiťm čo je presne cieľ manipulátora. Výskumy ukazujú, že ženy v tejto situácii častejšie trpia úzkosťami, depresiami a psychosomatickými ťažkosťami (napr. nespavosť, bolesti hlavy).
Prečo sa ženy často cítia vinné, keď si chcú kúpiť niečo len pre seba, hoci je to prirodzená potreba?
Táto vina pramení z introjektov – vnútorných hlasov prevzatých zo spoločenských očakávaní („dobrá matka najprv myslí na rodinu“). V skutočnosti je zdravé mať aj vlastné potreby. Ako hovorí Alice Miller: „Právo na vlastné potreby je základom dôstojnosti človeka.“
Ako finančná kontrola ovplyvňuje dynamiku vo vzťahu a rolu ženy v rodine?
Vzťah sa z rovnocenného partnerstva mení na hierarchiu moci. Žena je postavená do pozície závislého dieťaťa a partner do roly „rozhodujúceho rodiča“. To vytvára nerovnováhu, ktorá zasahuje nielen manželstvo, ale aj deti – tie sa učia, že moc patrí tomu, kto má peniaze.
Používajú túto stratégiu finančnej kontroly iba manipulátori a narcisti alebo sa to nedá takto zaškatuľkovať?
Nie. Finančná kontrola môže vzniknúť aj z úzkosti – partner sa môže báť straty kontroly, pretože mu peniaze symbolizujú bezpečie. Psychodynamicky ide o obranný mechanizmus. To však neznamená, že je ospravedlniteľný. Rozhodujúce je, či je partner ochotný o tom hovoriť a meniť svoje správanie.
Ako si žena, ktorá je chytená v tejto pasci, môže začať budovať svoju finančnú nezávislosť, aj keď je momentálne na materskej a nemá príjem?
- vytvoriť si malú finančnú rezervu,
- hľadať spôsoby drobných príjmov (online brigády, šitie, doučovanie),
- konzultovať s poradňami pre obete domáceho násilia, ktoré často ponúkajú aj finančné poradenstvo.
Psychoterapeuticky ide o proces posilňovania vlastnej schopnosti konať vo svoj prospech.
Ako o takejto téme otvoriť rozhovor s partnerom?
Je vhodné použiť „ja-výroky“: „Cítim sa nepríjemne, keď nemám prístup k účtu.“, „Potrebujem viac samostatnosti v hospodárení.“ Ak partner reaguje odmietavo alebo hnevom, je to ďalší signál, že problém je vážny a môže vyžadovať odbornú pomoc.
Ako môžu rodina či priatelia rozpoznať, že žena zažíva finančnú kontrolu, a ako jej môžu pomôcť?
Môžu si všimnúť, že žena nikdy nerozhoduje o peniazoch, že si nemôže kúpiť veci ani v malej hodnote, alebo že sa vyhýba spoločenským aktivitám kvôli financiám. Pomôcť môžu podporou bez súdenia: „Vidím, že to máš ťažké, som tu pre teba.“ Ponúknuť praktickú pomoc, napr. pri hľadaní právnej alebo psychologickej podpory.
Aké rady by ste dali ženám ešte pred vstupom do vzťahu alebo manželstva, aby sa vyhli podobnej situácii?
- otvorene hovoriť o financiách už na začiatku,
- mať vlastný účet s finančnou rezervou,
- sledovať, ako partner reaguje na predstavu finančnej nezávislosti ženy.
Ako upozorňuje psychologička Lundy Bancroft: „To, ako partner narába s peniazmi, je zrkadlom toho, ako narába s mocou.“
Ak sa v niektorých opisoch spoznávate, nie ste sami a nie je to vaša vina. Finančné zneužívanie je forma manipulácie, ktorú si nikto nezaslúži. Psychoterapia vám môže pomôcť pochopiť hlbšie korene tejto dynamiky a nájsť cestu k väčšej slobode. Pamätajte: mať vlastnú hodnotu neznamená byť závislý od peňazí druhých, ale od vlastnej vnútornej sily.