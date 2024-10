Miliardár Musk chce v Bielom dome Trumpa, na kampaň mu prispel 70 miliónmi dolárov

Americký miliardár Elon Musk investoval viac ako 70 miliónov dolárov do pomoci Donaldovi Trumpovi a ďalším republikánom vyhrať v novembrových prezidentských voľbách v USA. Týmto sa stal jedným z najväčších darcov pre kampaň Republikánskej strany.

Musk daroval spomenutú sumu prostredníctvom politického akčného výboru America PAC, ktorý vytvoril v máji tohto roka, aby pomohol Trumpovi v jeho snahe vrátiť sa do Bieleho domu. Rýchlo sa týmto stal ústredným hráčom v Trumpovom volebnom úsilí. Musk tvrdí, že jeho politický výbor „sa zameriava akurát na zdravý rozum a centristické hodnoty“, no neuviedol bližšie, aké hodnoty to sú.