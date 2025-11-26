Kaliňák definitívne neuspel v spore s Remišovou, trestné oznámenie zamietol vyšetrovateľ aj prokurátor

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) definitívne neuspel v spore s poslankyňou a predsedníčkou Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Veronikou Remišovou (Za ľudí). Informoval o tom portál Aktuality.sk.
Poslankyňa čelila hrozbe pokuty
Remišová čelila trestnému stíhaniu, a tiež hrozbe pokuty vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur. Dôvodom bolo, že Remišová ako predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií informovala o vile v Chorvátsku, ktorú Kaliňák zatajil v majetkovom priznaní. Remišovej tak hrozila vysoká pokuta a minister obrany podal trestné oznámenie. To však odmietol vyšetrovateľ aj prokurátor.
Spomínaný portál písal o tom, že rodina ministra obrany vlastní vilu v Chorvátsku ešte v marci tohto roku, čo Kaliňák následne aj potvrdil. Poslankyňa Remišová následne informovala, že šéf rezortu obrany vilu neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky. Tým tak porušil zákon.
Trestné stíhanie zastavili
Minister si však stál za tým, že zákon v skutočnosti porušila Remišová, keďže prezradila informácie z utajenej časti majetkového priznania. Kaliňák zatajenie vily v Chorvátsku vysvetlil tak, že chcel chrániť súkromie svojej rodiny. Minister podal podnet a prípadom sa začala zaoberať protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Polícia pre portál potvrdila, že v kauze viedla trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pričom išlo práve o Remišovú. Trestné stíhanie napokon zastavili, keďže sa vyšetrovaním nepreukázalo naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu.
Kaliňák si však naďalej stál za svojím a proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Za pravdu mu však nedal ani prokurátor a pred niekoľkými dňami ju zmietli ako nedôvodnú. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová pre portál vysvetlila, že podstatou rozhodnutia bolo to, že skutok nie je trestným činom, pretože vo veci absentovala objektívna a subjektívna stránka trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Remišovej, okrem toho, že čelila trestnému stíhaniu, hrozila aj pokuta niekoľko desiatok tisíc eur. Poslankyňa sa však tejto sankcii vo výške 12 mesačných platov vyhla. Koalícia totiž nemala dostatok hlasov a návrh na sankciu neprešiel výborom pre nezlučiteľnosť funkcií. Kaliňák však pokutu za porušenie zákona dostal, a to vo výške troch mesačných platov.