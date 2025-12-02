Ministerstvo investícií schválilo podporu pre ďalšie projekty v hodnote viac ako 15 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo podporu pre ďalších 19 projektov v celkovej hodnote 15,4 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Ako informovalo samotné ministerstvo, investície sú zamerané na modernizáciu škôl a športovísk, obnovu kultúrnych pamiatok, zlepšenie cestnej infraštruktúry a posilnenie adaptačných opatrení na zmenu klímy.
Zelená infraštruktúra
„Takmer 2,4 milióna eur umožní komplexnú obnovu Kostola Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia. Takéto projekty ukazujú, že eurofondy majú priamy dopad nielen na kvalitu života ľudí, či už ide o moderné školy, bezpečnejšie cesty alebo revitalizované verejné priestory, ale aj na zachovanie nášho kultúrneho dedičstva,“ informoval minister investícií Samuel Migaľ.
V Bratislavskom kraji podpora 140-tisíc eur smeruje na rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Slovenský Grob, vrátane výmeny nepriepustných povrchov a výsadby zelene na ochladzovanie územia. V Trnavskom kraji sa investuje do revitalizácie Zámockých záhrad Holíčskeho zámku (734-tisíc eur), modernizácie učební a športoviska v okrese Hlohovec (592-tisíc eur) a modernizácie amfiteátra v Senici za 1,6 milióna eur.
Rozvoj mobility aj modernizácia škôl
V Nitrianskom kraji sa zrekonštruuje miestna komunikácia „Pod Vinohradmi“ v Jarku (227-tisíc eur) a viac ako 8-kilometrový úsek cesty II/580 Šurany – križovatka I/75 za 4,7 milióna eur, čo prispeje k bezpečnosti a rozvoju mobility. Trenčiansky kraj získa 401-tisíc eur na obnovu športovísk a vybudovanie vonkajšej učebne v ZŠ Ilava, 172-tisíc eur na vybudovanie Domu ľudových tradícií v Omšení a 275-tisíc eur na modernizáciu Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou.
V Žilinskom kraji sa investuje do revitalizácie Námestia mieru v Liptovskom Mikuláši (268-tisíc eur), vybudovania miestnej komunikácie v Žabokrekoch (210-tisíc eur), prestavby mostného objektu ponad potok Štiavnik (767-tisíc eur), novej expozície na hrade Strečno (1,7 milióna eur) a komplexnej obnovy Kostola Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia (2,4 milióna eur).
Prešovský kraj získa 209-tisíc eur na modernizáciu komunikácie Vetva A v Červenej Vode, 244-tisíc eur pôjde na modernizáciu základných škôl v Humennom, 210-tisíc eur na zlepšenie prístupu k historickej lokalite hradu Čičva, 404-tisíc eur na obnovu fasády Evanjelickej spojenej školy v Prešove a 216-tisíc eur na vybudovanie športovísk v Kamenici nad Cirochou.