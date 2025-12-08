Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 15 zmlúv, do regiónov poputuje 4,5 milióna eur

Rezort investícií podpísal ďalších 15 zmlúv na nenávratné finančné príspevky z Programu Slovensko 2021 – 2027. Prostriedky v celkovej sume 4,5-milióna eur podľa informácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR poputujú do modernizácie škôl a športovej infraštruktúry, ale aj na zlepšenie ciest, rozvoj zelenej infraštruktúry či obnovu kultúrnych lokalít.
„Keď hovoríme o eurofondoch v praxi, myslíme tým presne také projekty, ako je modernizácia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej (Bratislava). Investícia do špičkových priestorov a technického vybavenia dáva mladým ľuďom reálnu šancu učiť sa na technológiách, ktoré využijú v budúcich povolaniach. A takto chceme aj naďalej podporovať celé Slovensko – projektmi, ktoré zlepšujú vzdelávanie, modernizujú obce, skvalitňujú verejné priestory a prinášajú obyvateľom konkrétne a viditeľné výsledky,“ vyjadril sa šéf MIRRI SR Samuel Migaľ (nom. Smer-SD).
Školské zariadenia
V Bratislavskom kraji budú peniaze smerovať napríklad na komplexnú rekonštrukciu kuchyne ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi, a to konkrétne 360-tisíc eur. Do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej v bratislavskej Petržalke bude investovaných 658-tisíc eur, na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.
V Trenčianskom kraji sa prostriedkov na zlepšenie kvality vzdelávania dočká ZUŠ Brezová pod Bradlom, na jej zateplenie, rekonštrukciu vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizáciu je určených 243-tisíc eur.
Revitalizácia parkov
V Trnavskom kraji bude za 339-tisíc eur obnovený a revitalizovaný Park pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach. Peniaze poputujú napríklad na vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene aj doplnenie mobiliáru. Prostriedky smerujú aj na revitalizáciu areálu na park športu a zdravia v Nesvadoch, v Nitrianskom kraji. Ide o 269-tisíc eur určených na nové športoviská a oddychové zóny. V rovnako kraji bude podporená aj výstavba multifunkčného ihriska v Diakovciach, a to sumou 206-tisíc eur.
Státisíce eur smerujú aj na východ Slovenska, do Prešovského kraja. Na digitalizácia múzea školy a planetária v obci Zboj je určených 280-tisíc eur, ďalších 319-tisíc eur pomôže s obnovou cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny na Zámockej ulici v Hanušovciach nad Topľou.
Modernizácia komunikácií
Na modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla v Kapušanoch je určených 312-tisíc eur a na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Topoľa poputuje 192-tisíc eur si. Peniaze na miestne komunikácie smerujú aj do obcí Tisinec a Chlmec.
V prvom spomenutom prípade je to štvrť milióna eur, v druhom 182-tisíc eur. V Košickom kraji dostane prostriedky na rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ v Margecanoch, konkrétne 260-tisíc eur.
V Žilinskom kraji bude podporená športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom. Na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny je určených 195-tisíc eur. V susednom Banskobystrickom kraji za základná škola v Hliníku nad Hronom dostane 430-tisíc eur na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.