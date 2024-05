Mierové rokovania vo veci izraelsko-palestínskeho konfliktu napredujú. Návrh predložený Hamasu stanovuje trojfázový proces

V rokovaniach o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas údajne nastal „pozoruhodný pokrok“. V sobotu o tom informovali egyptské štátne médiá. Izraelský predstaviteľ však bagatelizoval vyhliadky na úplný koniec vojny.

Tlak na dosiahnutie dohody sa zvyšuje. Humanitárna kríza v Pásme Gazy dramaticky eskaluje, zatiaľ čo Izrael trvá na tom, že spustí ofenzívu v Rafahu, najjužnejšom meste enklávy, kde sa tiesni viac ako milión obyvateľov Pásma Gazy.

Známky kompromisu

Mnohí z nich utiekli zo severných oblastí Pásma Gazy, kde podľa Organizácie Spojených národov (OSN) nastal hladomor. Egyptskí a americkí sprostredkovatelia hlásili v ostatných dňoch známky kompromisu, ale šance na dohodu o prímerí sú stále napojené na kľúčovú otázku, či Izrael prijme ukončenie vojny bez toho, aby dosiahol svoj stanovený cieľ – zničiť Hamas.

Egyptská televízna stanica Al-Qahera v sobotu uviedla, že v mnohých sporných bodoch bol dosiahnutý konsenzus, no neoznámila bližšie informácie. Hamas vyzval na úplné ukončenie vojny a stiahnutie všetkých izraelských síl z Pásma Gazy.

Trojfázový proces

Vysoký izraelský predstaviteľ, ktorý pod podmienkou anonymity diskutoval o prebiehajúcich rokovaniach, bagatelizoval vyhliadky na úplný koniec vojny. Predstaviteľ povedal, že Izrael sa zaviazal k invázii do Rafahu a pre agentúru AP podotkol, že za žiadnych okolností nebude súhlasiť s ukončením vojny v rámci dohody o prepustení rukojemníkov.

Návrh, ktorý egyptskí sprostredkovatelia predložili Hamasu, stanovuje trojfázový proces, ktorý by priniesol okamžité, šesťtýždňové prímerie a čiastočné prepustenie izraelských rukojemníkov a zahŕňal by určitý druh izraelského stiahnutia sa z Pásma Gazy. Počiatočná fáza by mala trvať 40 dní. Hamas údajne súhlasil s rámcom, ktorý Egypt navrhol a Izrael už schválil.