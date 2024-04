Invázia do Rafahu sa uskutoční bez ohľadu na dohodu s Hamasom, vyhlásil Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že spustia inváziu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy bez ohľadu na to, či dospejú k dohode o prímerí a výmene rukojemníkov s militantným hnutím Hamas alebo nie. V meste našli útočisko pred bojmi v ďalších častiach územia státisíce Palestínčanov. Podľa Izraela je však Rafah posledná veľká bašta Hamasu a ofenzíva je kľúčová pre zničenie militantov.

„Idea, že zastavíme vojnu skôr, ako dosiahneme všetky jej ciele, neprichádza do úvahy. Vstúpime do Rafahu a zlikvidujeme tam prápory Hamasu – s dohodou alebo bez nej, aby sme dosiahli úplné víťazstvo,“ vyjadril sa Netanjahu podľa vyhlásenia jeho kancelárie.

Tlaku čelia na viacerých frontoch

Podľa agentúry AP pravdepodobne toto vyhlásenie malo upokojiť jeho nacionalistických partnerov vo vláde, ale nie je jasné, či nejako ovplyvnia akúkoľvek vznikajúcu dohodu s Hamasom.

Netanjahu čelí s Rafahom tlaku na viacerých frontoch. Na jednej strane jeho vládni partneri naliehajú, aby nepokračoval s dohodou, ktorá by zabránila Izraelu v pozemnej operácii v Rafahu. Tú požadujú hlavne zástupcovia tvrdej línie v kabinete. Na druhej strane je tu tlak medzinárodnej komunity, vrátane najdôležitejšieho izraelského spojenca USA, aby ofenzívu neuskutočňoval a ešte viac tak neohrozoval civilistov.

Snažia sa o dohodu

Spojené štáty, Egypt a Katar sa v súčasnosti usilujú sprostredkovať dohodu, ktorá by umožnila prepustenie desiatok rukojemníkov, ktorých vzali militanti pri masívnom útoku na južný Izrael zo 7. októbra, výmenou za šesťtýždenné prímerie a prepustenie stoviek palestínskych väzňov.

To by bola počiatočná fáza, problematická je však otázka, čo by sa stalo potom. Hamas požaduje záruky, že prepustenie rukojemníkov povedie k ukončeniu vojny v Pásme Gazy a stiahnutiu izraelských vojakov. Izrael navrhuje len predĺžený pokoj zbraní a tvrdí, že ofenzívu obnoví, keď vyprší počiatočná fáza.