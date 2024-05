Hamas čo najskôr vyšle do egyptskej Káhiry svoju delegáciu. Bude žiadať prímerie?

Militantné hnutie Hamas vo štvrtok v odozve na najnovší egyptský návrh uviedlo, že čo najskôr vyšle do egyptskej Káhiry delegáciu, aby pokračovalo v rokovaniach o prímerí.

Vodca Hamasu Ismáíl Haníja povedal, že hovoril so šéfom egyptskej tajnej služby a „zdôraznil pozitívneho ducha hnutia pri preštudovaní návrhu prímeria“. V jeho vyhlásení sa neuvádza, kedy delegácia vycestuje.

Mimoriadne veľkorysý návrh

V pondelok na stretnutí Svetového ekonomického fóra v Saudskej Arábii šéf americkej diplomacie Antony Blinken povedal: „Hamas má pred sebou návrh, ktorý je zo strany Izraela mimoriadne veľkorysý. Musia sa rozhodnúť a musia sa rozhodnúť rýchlo… Dúfam, že sa rozhodnú správne a môžeme zásadne zmeniť dynamiku.“ Britský minister zahraničných vecí David Cameron na tom istom zhromaždení zasa povedal, že Hamas by mal prijať dohodu o prímerí.

Pri útoku Hamasu zo 7. októbra minulého roka bolo zabitých asi 1 200 Izraelčanov a ďalších 250 bolo zajatých. Pri následnej izraelskej odvetnej operácii v Pásme Gazy bolo zabitých viac ako 34-tisíc Palestínčanov. Zúfalí civilisti zostali v tejto enkláve bez zdravotnej starostlivosti, jedla a vody, pričom z väčšiny Pásma Gazy zostali ruiny.

Viac ako 15 rokov obnovovania

Izrael je údajne ochotný akceptovať prepustenie iba 33 rukojemníkov výmenou za Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach a druhú fázu prímeria, ktorá zahŕňa „obdobie trvalého pokoja“. Údajne je tiež otvorený diskusii o návrate Palestínčanov do ich domovov v severnej časti Pásma Gazy a o stiahnutí jednotiek z vojenského koridoru, ktorý teraz rozdeľuje územie.

Ak by sa vojna medzi Izraelom a Hamasom okamžite zastavila, podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnených vo štvrtok by obnova všetkých domov, ktoré boli zničené počas takmer siedmich mesiacov izraelského bombardovania a pozemných ofenzív na obliehanom území, trvala do roku 2040.