Michelko: Na pôde verejnoprávnej televízie sa má diskutovať o všetkých relevantných veciach, a nie o tom, či je Zem plochá – VIDEO

Na pôde verejnoprávnej televízie sa má diskutovať o všetkých relevantných veciach, a nie o tom, či je Zem plochá. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Roman Michelko. Zastáva názor, že v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) dostane pod novým vedením priestor pluralita názorov, ktorá doteraz chýbala.

Reakcia na vyjadrenie Machalu

Vetu o tom, či je podložené, že Zem je plochá, povedal pred časom generálny tajomník služobného úradu na rezorte kultúry Lukáš Machala, pravá ruka ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS. Podľa Michelka to bola „nie celkom šťastná reakcia jedného respondenta“.

„Povedal, dá sa o všetkom diskutovať, áno, aj o tom. Nepovedal, že je Zem plochá, ale že aj o tom. Podľa mňa o takých veciach sa nemá na pôde verejnoprávnej diskutovať… Ale má sa diskutovať o všetkých relevantných veciach,“ komentoval Michelko.

Zdôraznil, že sú fakty, ktoré sú nezvratné, napríklad, že je konflikt Rusko – Ukrajina. „Potom je tu interpretácia. Bolo to vyprovokované, nevyprovokované? Za akých okolností? Nikto relevantný to nespochybňuje, ale hovorí, kto za to môže. Bolo možné urobiť veci inak? Bolo možné zastaviť tú vojnu skôr?“ hovorí poslanec.

STVR by mala dať priestor viacerým názorom

Podľa neho je preto správne dať v STVR priestor dvom názorovým spektrám, ktoré interpretujú tento konflikt. Michelko je presvedčený, že ľudia sú dostatočne príčetní na to, aby si sami utvorili názor, kto z diskutujúcich má pádnejšie argumenty. „V minulosti bola snaha dať jediné správne videnie, a to nemá robiť verejnoprávna televízia,“ domnieva sa Michelko.

Nová generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková pripustila možnosť, že športový verejnoprávny kanál by sa mohol zrušiť. „Môže byť verejná diskusia, či si necháme športový kanál a budeme na ňom robiť verejnú službu,“ vyjadrila sa. Michelko pokladá za fatálne zlyhanie, že verejnoprávna televízia v minulosti nezazmluvnila tak divácky zaujímavé športové vysielanie, ako sú majstrovstvá sveta v hokeji.

„Ak v budúcnosti získame tieto atraktívne súťaže, bude to mať aj ekonomickú logiku. Samozrejme, nie všetky majstrovstvá majú ten istý ekonomický výnos,“ podotkol s tým, že Flašíková zrušenie športového kanálu povedala len ako jednu z možností, o ktorej sa bude diskutovať.