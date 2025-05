Michelko: Všetko stojí a padá v Matici na egoizme človeka, ktorý si povedal, že je nenahraditeľný - ROZHOVOR

Striedanie vedúcich kádrov má podľa poslanca Romana Michelka (SNS) svoj zmysel. Osem rokov je dostatočný horizont na to, aby niekto nejakú svoju víziu naplnil a potom to nechal svojim nástupcom. Uviedol v rozhovore pre agentúru SITA v súvislosti so zmenou stanov Matice Slovenskej, aby sa jej predseda mohol voliť aj na viac ako dve volebné obdobia.

Cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí

„On sa môže vrátiť po jednom volebnom období, ak je naozaj nezastupiteľný. Matica Slovenska má 25- tisíc členov, určite si nájde aj iného človeka. Ako sa hovorí, cintoríny sú plne nenahraditeľných ľudí, takže toto je neslýchané. Je absolútna lož, že či už strana, alebo nejaká politika, alebo vláda bude kraľovať, nie, nebude. Ostáva všetko tak, ako to bolo,“ dodal.

Podľa Michelka všetko stojí a padá v Matici slovenskej na egoizme jedného človeka, ktorý si povedal, že je nenahraditeľný a musí tam byť „Mňa extrémne vyrušuje na tom tá neskutočne trápna, ľahko vyvrátiteľná lož, ktorú vedenie Matice rozkrikuje a to je, že sa zasahuje do jej samosprávneho charakteru. To je niečo tak absurdné, že na to už ani nemám slov. Aby bolo jasné, to je naozaj, ako keby niekto stál pred čiernou tabuľou a trieskal do nej a hovoril je biela,“ uviedol.

Neobmedzený mandát a takmer kolaps

Matica slovenská je podľa Michelka verejnoprávna inštitúcia na základe definície zákona z roku 1997. Všetky verejnoprávne inštitúcie majú limit na počet mandátov pre štatutára. Konštatoval, že Matica má veľmi zlú skúsenosť s tým, že bol neobmedzený mandát, skončilo to takmer kolapsom a nie je to dobré.

Súčasný zákon o Matici slovenskej podľa Michelka nerieši koľko mandátov za sebou môže byť niekto na čele tejto inštitúcie. Dodal, že by sa to malo stanoviť zákonom a jemu by sa museli prispôsobiť aj stanovy, ktoré súčasný predseda mení. „Mohlo by sa to stihnúť do nových volieb v Matici, ktoré majú byť v novembri,“ priblížil svoj názor.

Na poznámku, že koaličná strana Hlas-SD chce o tejto téme rokovať na koaličnej rade konštatoval, že je to čistý lobing. „Ja som samozrejme komunikoval s tými ľuďmi, aj pôjdem na výbor, aj na ich klub a budem im argumentovať tak, ako argumentujem tu. Sú ľudia, ktorí naozaj nie sú takto hlboko ponorení do problémov Matice Slovenskej. Ja som 35 rokov v Matici, 15 rokov v celoslovenských orgánoch, od roku 2003 predseda vedeckého odboru, takže naozaj mám to navnímané a predseda veľmi dobre vie, že viem. Robím to preto, že som presvedčený o tom, že je to správne. Verím v demokratický charakter Matice Slovenskej a verím, že má byť zachovaný. A teraz sú naozaj po tých dvoch volebných obdobiach, aký bol neobmedzený počet mandátov, tak tam bude tvrdá autokracia. Ľudia sa boja, nemôžu vyslovovať niektoré veci,“ uviedol Roman Michelko.

